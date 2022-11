Tactique : phases arrêtées, relances et supériorité numérique, place au casse-tête danois

Habituel adversaire des Bleus sur les routes de leurs conquêtes mondiales, le Danemark est arrivé au Qatar dans la peau d'un outsider au look de gendre idéal. Après un dernier Euro spectaculaire et une campagne qualificative presque parfaite, suivie de deux victoires face à l'équipe de France en Ligue des nations, les hommes de Kasper Hjulmand s'annoncent comme l'obstacle principal du groupe D. Voilà pourquoi.

Le pied de Schmeichel et une brèche répétée

À l'image de leur sélectionneur, Kasper Hjulmand, un homme au look d'ingénieur, les Danois présentent un football moderne, utilitaire et séduisant. Tenus en échec (0-0) pour leur entrée en lice face à une Tunisie survoltée au sein d'un Education City Stadium électrique, les Scandinaves sont désormais dans l'obligation de gagner face aux Bleus, samedi. Équipe devenue mascotte du dernier championnat d'Europe grâce à un football emballant, le Danemark est l'un des outsiders les plus attendus et les mieux préparés pour cette Coupe du monde, dont la polyvalence semble être l'un des principaux atouts. Avec huit organisations différentes utilisées en neuf matchs (pour sept victoires) sur l'année 2022, les hommes de Hjulmand disposent de plusieurs manteaux, et il est même chose commune de voir cette bande réjouissante s'articuler de différentes manières selon les séquences et la temporalité des rencontres. Interrogé avant le choc face à l'équipe de France, le sélectionneur adjoint Morten Wieghorst l'a d'ailleurs confirmé et est venu mettre en avant lade son gang. L'opposition entre ce football liquide et celui plus équilibré de l'équipe de France s'annonce alléchante, et ce, pour plusieurs raisons.Première raison de jeter un œil à cette rencontre : les six mètres danois, qui commencent à se faire leur petite réputation autant pour leur qualité que pour leur rareté causée par une réalisation souvent plus intéressée par les plans serrés sur un joueur qui refait ses lacets que par une phase de jeu pourtant essentielle. Capables de sortir court en créant une supériorité numérique, de jouer mi-long ou d'allonger un cran plus haut, Kasper Schmeichel et les siens optent souvent pour le pragmatisme et l'optimum. Face à la Tunisie ou lors des deux rencontres de Ligue des nations contre l'équipe de France, le portier niçois a ainsi régulièrement allongé vers son, que ce soit Kasper Dolberg ou Andreas Cornelius. Il y a trois jours, le fils de Peter a envoyé 14 longs ballons et était même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com