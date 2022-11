Tactique : Ousmane Dembélé, le bras multiple

Titularisé pour la deuxième fois de suite dans ce Mondial, le joueur du Barça a sans doute rendu, samedi soir, à Doha, la copie internationale la plus complète de sa carrière lors de la victoire des Bleus face au Danemark (2-1) et a symbolisé les corrections faites par une équipe de France qui commence à s'écrire sa petite histoire.

" Rires dans les rangs, rire sur le visage d'Aurélien Tchouameni et rire sur la trombine de l'homme qui a scotché le numéro 8 des Bleus, samedi soir, sur un gazon de Doha. À savoir : un type qui facture aujourd'hui vingt-cinq ans, qui fascine autant qu'il intrigue depuis qu'il a déboulé dans le circuit, qui vole souvent comme un papillon et dont la moindre touche de balle peut offrir un aller simple vers le sol à n'importe quel adversaire direct. Il se murmure que le premier jour où il a échangé il y a quelques années avec Frédéric Née, alors entraîneur adjoint en charge des attaquants au Stade rennais, et qu'il lui a été demandé quel était son pied fort, ce drôle de bonhomme s'est mis à rire. Tout ça parce qu'en réalité, "" comme l'expliquait fin 2016 l'ancien vainqueur de la Coupe des confédérations 2001 àAprès l'avoir affronté lors des séances du début de rassemblement, Axel Disasi, jeune bizuth du groupe France actuellement au Qatar, a, de son côté, versé le témoignage suivant au dossier : "" Le même jour, Youssouf Fofana, coéquipier de Disasi à l'AS Monaco, est venu parler d'un "" Et il ne reste alors bien souvent plus qu'à constater : au cours d'une victoire longue à se dessiner, même difficile à arracher, mais dont les ressorts racontent beaucoup des ressources internes de l'équipe de France venue au Qatar pour défendre sa couronne mondiale, Ousmane Dembélé a été très difficile à mettre en cage et aura été un poison permanent pour des Danois qui ont finalement dû laisser les Bleus piétiner la malédiction Lire la suite de l'article sur SoFoot.com