Tactique : Nice, la bête de Farioli

Arrivé en Ligue 1 cet été, Francesco Farioli est toujours invaincu avec son OGC Nice grâce à une approche différente, radicale, qui rend grâce aux qualités de ses éléments et qui démontre quelque chose de plus profond : l'Italien avait parfaitement analysé où il allait mettre les pieds. Explications.

Francesco Farioli a toujours vécu le foot avec des bouchons enfoncées dans les oreilles. Bien conscient d’être attendu à la première glissade d’un côté et avec une grande curiosité de l’autre, l’Italien de 34 ans, arrivé en France l’été dernier, a toujours assumé d’avancer en essayant au maximum de ne pas se laisser perturber par les bruits extérieurs à sa bulle. Il l’a un jour formulé de cette manière : « Le seul football que je suis capable d’offrir est celui que j’aime, celui auquel je crois. En tant qu’entraîneur, j’essaie simplement de transmettre ce que je ressens. Je pense d’ailleurs qu’un coach ne peut pas faire autrement : on ne peut pas demander à nos joueurs de jouer d’une façon qui ne nous fait pas vibrer. » Quand son nouveau public s’est mis à siffler, le 27 août, au coup de sifflet final d’un Nice-Lyon sans but qui n’était alors que son troisième match de Ligue 1 dirigé, le Toscan a donc préféré laisser couler et attendre mi-octobre pour en reparler dans une interview accordée à Nice-Matin : « Vos doutes étaient légitimes, ce sont les mêmes qu’ont eus les joueurs au début. (…) Mon crédit, je dois le construire jour après jour, mais il serait intéressant d’essayer de comprendre avant de juger. La seule chose où je n’ai pas été d’accord, c’est au sujet des matchs de Lorient et Lyon (1-1 et 0-0). On a vraiment archi dominé et les jugements ont été très pesants. On bat Strasbourg en jouant de la même façon, mais on gagne, donc c’est vu différemment. »

Au moment de la sortie de cet entretien, l’OGC Nice pointait à la deuxième place de Ligue 1 et Farioli avait plié, puis rangé plusieurs rangées de sceptiques au fond de ses poches. Depuis, les Aiglons ont continué à voler : après 13 journées, ils sont toujours posés à un petit point du PSG, n’ont toujours pas connu la défaite – seule équipe dans ce cas en Ligue 1 – et affichent toujours des stats défensives effrayantes. Pêle-mêle, Nice a ainsi encaissé quatre petits buts (record des cinq grands championnats européens devant l’Inter et la Juventus), fini la très grande majorité de ses rencontres (10) avec un clean sheet et n’a

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com