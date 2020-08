Tactique : Leipzig peut-il vraiment embêter le PSG ?

Brillant dans l'utilisation du ballon face à l'Atlético, le troisième de la dernière Bundesliga, guidé par un Julian Nagelsmann roi des lectures de rencontre, représente un excellent nouveau test pour le PSG de Thomas Tuchel qui n'a pas montré grand-chose face à l'Atalanta si ce n'est une grosse force mentale. Certitude : Nagelsmann prépare quelque chose.

Paris S-G RB Leipzig le 18/08/2020 à 21:00 Ligue des champions

Drôle de fin de saison, drôle de C1, drôle de cadre et drôle de phénomène. En arrivant à Leipzig à l'été 2019, le rêve de Julian Nagelsmann était simple : le trentenaire en baskets blanches et au visage placardable sur un paquet de Kinderaprès s'être taillé une fine réputation chez lui, en Allemagne. Mission réussie. À 33 piges, Nagelsmann est devenu treize mois plus tard le plus jeune entraîneur de l'histoire à se présenter à un dernier carré de Ligue des champions, quadrilatère royal où le bonhomme va retrouver l'homme qui l'a: Thomas Tuchel. L'opération de secourisme date de la fin de saison 2007-2008, de l'époque où Tuchel était entraîneur à Augsbourg et Nagelsmann un défenseur central de vingt ans en fin de course, séché par une opération du ménisque qui a flingué son cartilage., soufflera quelques années plus tard celui qui est devenu ensuite le visage d'une génération d'entraîneur moderne, imprévisible, audacieux et flexible. Tuchel, qui a également rangé ses crampons à cause d'une blessure chronique au genou, lui a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com