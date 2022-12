Tactique : la France des peurs bleues

Bousculée à plusieurs reprises par la Pologne, l'Angleterre et le Maroc, cette équipe de France a souvent perdu l'équilibre, mais n'a jamais chuté. Alors qu'ils ont décroché leur qualification pour une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive, ces Bleus ne sont toutefois pas le rempart infaillible qu'ils étaient en Russie. Petit bilan avant le dernier sommet face à l'Argentine.

Priorité à gauche

15 juillet 2018, 18h53. L'équipe de France est championne du monde pour la deuxième fois de son Histoire au terme d'un mois plein de rebondissements, mais globalement maîtrisé par les Bleus. Alors qu'ils affichent 48% de possession de balle sur l'ensemble du tournoi et une domination territoriale souvent en leur défaveur, les Tricolores forment une équipe compacte et tranchante, capable de peu concéder face aux plus grandes armadas et de surfer sur les seules vagues qui s'offrent à eux. Un peu plus de quatre ans plus tard, le 14 décembre 2022 à 21h54, Didier Deschamps et les siens rallient de nouveau la terre promise pour tenter cette fois de décrocher une troisième étoile. Sur leurs trois matchs à élimination directe, les Bleus n'ont à nouveau tenu le cuir que 45% du temps, mais cette fois, tout est différent. Polonais, Anglais, Marocains : tous ont eu plus ou moins l'occasion de mettre fin à l'aventure française. Là où, à Moscou, il ne faisait aucun débat que la meilleure équipe de la compétition avait été sacrée, tout semble plus nuancé à Doha. Jules Koundé a d'ailleurs parfaitement résumé la situation actuelle après la demi-finale : "" Le recordman de sélections et capitaine avait déjà été excellent en 2018, mais cette fois, ses exploits sont répétés et vitaux pour maintenir débout sur le ring une équipe qui encaisse les coups sans tomber K.O. Néanmoins, il n'est pas question non plus de cataloguer cette formation comme une bande de chanceux qui subit beaucoup et se repose uniquement sur un dernier rempart infranchissable. À l'heure où les comparaisons avec l'épopée victorieuse de 2018 fleurissent, il semble quand même important de rétablir certaines vérités.La présence d'un Jules Koundé conservateur côté droit, l'explosivité de Théo Hernandez à gauche, un homme qui laisse autant de gommes que d'espaces potentiels dans son dos, et la déconnexion de Kylian Mbappé du programme défensif. Voilà ce qui explique pourquoi le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com