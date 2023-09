Tactique : la flèche Gordon

Arrivé en janvier dernier à Newcastle, Anthony Gordon a d'abord lutté pour trouver sa place chez les Magpies, mais vit désormais un début de saison plus qu'intéressant.

Un moment aussi « rare » et « super-spécial », dans une atmosphère aussi dingue et avec un scénario aussi tordu : de mémoire de coach aux plus de 1000 matchs accrochés à la ceinture, il paraît que Jürgen Klopp n’avait jamais connu ça. Dimanche dernier, à Newcastle, son Liverpool, réduit à dix dès la vingt-huitième minute, a en effet connu son paquet de secousses sur la pelouse d’un concurrent direct et a longtemps entrevu sa première défaite de la saison. Puis, au bout d’un match désaxé de bout en bout, devenu irrationnel et qui a rappelé à tous les fans de foot pourquoi ils s’amusent à allumer leur télé un dimanche après-midi d’août plutôt que d’aller prendre des coups de soleil au bord d’un lac, Darwin Núñez, un type qui se rit des codes depuis longtemps, a surgi et claqué un doublé en dix minutes.

À onze contre onze, les Magpies d’Eddie Howe étaient pourtant bien au-dessus des Reds et ils l’ont été encore un peu plus ensuite, ajustant même leur structure avec ballon en seconde période pour appuyer avec plus de fermeté sur les têtes rouges en envoyant notamment régulièrement Trippier aux côtés de Guimarães pour aimanter Wataru Endo et Alexis Mac Allister, les deux milieux chargés par Klopp de tenir le 4-4-1-1 de Liverpool, et libérer ainsi Tonali et Joelinton un cran plus haut. Cela n’a donc pas suffi pour voir le public de St. James’ Park faire péter le champagne et, au-delà de la magie de l’imprévisible, Howe a tout de même dû se creuser la tête tout au long de la semaine et repenser à un choix qui a fait basculer le momentum de la rencontre : celui de faire sortir trois boulons majeurs de son organisation (Tonali, Joelinton, Gordon) alors que le match n’était pas bouclé.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com