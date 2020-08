Tactique : la finale totale de Thiago Alcantara

Alors qu'il a probablement disputé son dernier match avec le Bayern, Thiago Alcantara a été l'homme de cette finale de C1 remportée par le Bayern face au PSG. Récit tactique de la nuit d'un homme qui réveille le souvenir de Steve Nash.

Thiago Alcantara a l'image d'un sparadrap, d'un joueur qui colle et qui tète dans les plaies adverses. Alors que cette finale de Ligue des champions s'allume, on ne voit rapidement que lui et l'Europe est soudainement forcée d'observer ce milieu de poche qui semble jouer seul dans sa bulle, mais qui en réalité ne joue que pour les autres. Sécurisé par une qualité de conservation de balle unique, qui lui permettrait de finir la nuit sans aucune tâche sur le veston, l'international espagnol brille et réveille le souvenir de Steve Nash, dont l'objectif intime était d'impliquer l'intégralité de ses potes dans le jeu. Dès les premières minutes, le match a choisi son roi, comme si Scott Joplin avait décidé de revenir d'entre les morts et de s'offrir une balade en short sur une pelouse de Lisbonne. Tête haute et semelle agile, Thiago récupère, distribue, régule, construit dans les petits espaces, aide Alaba et Boateng à assurer les sorties de balle, sert de leurre pour permettre à ses centraux de toucher les latéraux ou vient couper les lancements parisiens. Sa nuit, c'est dans un rôle d'essuie-glace qu'il a décidé de la débuter et à la quatrième minute, il faut le voir jaillir sous le nez d'Angel Di Maria, puis venir ensuite casser un démarrage d'Ander Herrera côté droit. L'Espagnol n'est pas venu participer à ce Final 8 : il est venu y régner en maître de son espèce et étaler sa supériorité dans la visualisation, un drôle de pouvoir évoqué il y a quelques années par Andrea Pirlo dans son autobiographie. Extrait : "" C'est justement cet espace qui a fait l'une des différences de cette finale remportée par le Bayern face au PSG, dimanche soir : celui souvent immense entre la première ligne de pression parisienne et la seconde. Ainsi, Thiago Alcantara a eu tout le loisir de jouer avec un cure-dents entre les incisives et d'ordonner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com