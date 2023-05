Tactique : Isaak Touré vu d’en haut

Auteur d’une bonne deuxième partie de saison à Auxerre, Isaak Touré est l’un des acteurs majeurs de la bataille pour le maintien bourguignon. Avant de recevoir le PSG dans un duel clé pour la survie de l’AJA en Ligue 1, tentons de prendre de la hauteur sur le géant blanc et bleu.

Recensé à 206 centimètres, Isaak Touré est le plus grand joueur de Ligue 1, loin devant Marcin Bulka et son mètre 99. La statistique semble difficile à dénicher, mais il se pourrait que le défenseur prêté par l’OM soit plus globalement le plus grand être à avoir foulé les pelouses de l’élite du football français. Fatalement, le premier réflexe est alors plus de l’imaginer dans la raquette des Lakers pour contester Nikola Jokić plutôt que de protéger sa surface à l’Abbé-Deschamps. Réponse de l’intéressé, qui s’était exprimé sur sa potentielle carrière de basketteur pour footnormand.fr lors de ses années havraises : « On me le dit tout le temps, mais je n’en suis pas certain. Je ne suis pas habile avec mes mains . » Décidé à percer dans son sport fétiche, Isaak Touré a été largement récompensé de sa persévérance l’été dernier. Transféré du Havre vers Marseille pour 5,5 millions d’euros hors bonus, le joueur de 19 ans traverse la France et change de galaxie.

Sérieux en préparation jusqu’à l’accroc fin juillet en amical face à Milan (0-2) au Vélodrome, le jeune Français avait pourtant laissé jusqu’ici une bonne impression au staff phocéen autant qu’aux supporters olympiens. Entré en jeu à la 74 e minute à la place de Samuel Gigot, l’ancien Havrais avait écopé d’un premier carton jaune à la 77 e avant d’être exclu une minute plus tard. Une erreur qui va refroidir la montée en température de Touré, ne lui offrant ensuite que 65 minutes sur toute sa première partie de saison à l’OM. Igor Tudor : « Lors des matchs amicaux, il a limite trop bien joué, au-delà de ce que l’on attendait ! C’est normal qu’il y ait une petite baisse de régime derrière, un temps d’adaptation. » Désireux de poursuivre son évolution et d’engranger du temps de jeu, le Marseillais est alors prêté à Auxerre début janvier, cadre idéal dans lequel il sera aligné à gauche dans une défense à 3 – ce qui semble être son poste de prédilection en plus de coller au système de Tudor – tout en enchaînant les rencontres en Ligue 1. Après un début difficile qui l’a vu être de nouveau expulsé en 11 minutes pour son deuxième match

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com