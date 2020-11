Tactique : comment le LOSC a éteint San Siro

Au bout d'une semaine qui a vu la France du foot se faire humilier de Leipzig à Prague en passant par Porto, Lille a sauvé l'honneur de la patrie en allant lacérer l'AC Milan à San Siro. Christophe Galtier tient une confirmation : l'objet tactique qu'il possède entre les doigts est le plus riche de sa carrière d'entraîneur.

Apprivoiser et réciter

San Siro, le 6 décembre 2006. Des souvenirs s'emboîtent dans les crânes. Là, ces mecs qui hurlent comme jamais dans leur vie. Ici, un Claude Puel habité par le souvenir d'une demi-finale de C1 perdue avec l'AS Monaco au même endroit onze ans plus tôt, mais pudique à l'heure de contempler le butin raflé par ses hommes. Il y a aussi ce Carlo Ancelotti touché en plein coeur, face caméra, le menton bas et les yeux remplacés par des fusils, qui souffle : " Je ne crois pas qu'on ait déjà aussi mal joué. On n'a eu aucune idée, aucune lucidité, aucune détermination. Rien. On a été piètres." Pour la première fois de l'histoire du foot français, un club de l'Hexagone vient de mettre sens dessus dessous l'opéra de Milan. Le LOSC tient entre ses doigts l'exploit d'une vie et un type est dans toutes les bouches. Il s'appelle Mathieu Bodmer, vient de fêter ses 24 ans et s'est amusé à danser tout au long de la nuit avec grâce au milieu d'un couple Pirlo-Ambrosini en apnée. Comme s'il distribuait les cartes avant une partie de belote, celui qui aurait pu devenir "" selon Ancelotti s'est baladé sur San Siro avec un brin de paille calé entre une incisive et une canine et a rendu une copie solaire. Quatorze ans plus tard, Bodmer a rangé son short et vit désormais en costume. Le LOSC, lui, s'est trouvé un nouvel astre. L'AC Milan, de son côté, vient de voir le club nordiste jouer de nouveau avec les noeuds de l'Histoire : mercredi soir, Lille a infligé au monstre à sept C1, invaincu depuis le mois de mars, la plus large défaite de son histoire à domicile en compétition européenne. Rien que ça.Si les acteurs ont changé et que San Siro a perdu la voix, le plan de Christophe Galtier est, sur le papier, un hommage à celui élaboré par Puel à l'hiver 2006 : un 4-4-1-1, qui assume vivre sans ballon et où chaque boulon est parfaitement pensé. Le coach nordiste a convoqué le culot de ses hommes en avant-match, mais le début de rencontre est un tour d'observation : avant de jouer les avions de chasse en transition, les Lillois apprivoisent le onze de Pioli, où