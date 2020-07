So Foot • 02/07/2020 à 06:00

Tactique : comment Jürgen Klopp a construit son Liverpool

Arrivé à Liverpool en octobre 2015 avec son gegenpressing sous le bras, Jürgen Klopp vient de remporter le premier titre de champion d'Angleterre de sa carrière au bout d'un peu moins de cinq ans d'évolutions tactiques et d'un apprentissage progressif du football de possession. Dépliage d'un monstre.

" Je n'ai jamais vu ce que j'ai vu à Anfield. Je n'ai jamais vu une équipe qui joue mieux que ça, qui presse comme ça, avec la manière dont les supporters poussent les joueurs... Ils vous privent d'air. "Dani Ceballos

Trente ans après, Liverpool rugit à nouveau

Il faut le vivre pour le croire et s'attarder sur le regard des victimes pour comprendre. Le 24 août 2019, Arsenal reçoit un bouillon à Anfield. L'expérience est violente, brutale, bien plus traumatisante que ce que le score (3-1) le racontera au bout de la rencontre. Dani Ceballos, qui vit alors ce jour-là son dépucelage chez les, livrera son ressenti quelques semaines plus tard auCette sensation est ce que Jürgen Klopp cherche depuis le premier jour, lui qui expliquait il y a huit ans àsavourerAinsi va le foot selon le technicien allemand : à ses yeux, ce sport est un jeu qui se cuisine à l'étouffée. Cette vision vient de loin, notamment de ses années passées en tant que joueur à Mayence, où son entraîneur Wolfgang Frank lui a un jour fait comprendre, avec des vidéos du Milan de Sacchi à l'appui, que la clé sur un terrain était de maîtriser la distance.