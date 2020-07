Tactique : comment Griezmann a retrouvé le sourire face à Villarreal

En galère depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann a retrouvé son plus beau costume dimanche soir, à Villarreal, où le Barça s'est baladé (1-4) et où le Français a inscrit un but merveilleux. Replacé dans l'axe, soudainement, le Griezmann du Mondial 2018 renaît.

Le golazo de Griezmann contre Villarreal

15 juillet 2018. Adil Rami, fraîchement champion du monde et armé d'une moustache devenue porte-bonheur, déboule dans un couloir du stade Loujniki, à Moscou. Et tire : "" Deux jours plus tôt, Antoine Griezmann était déjà venu le raconter en personne, au cours de l'une des dernières conférences de presse du Mondial où il était venu expliquer au monde entier qu'il n'était plus le gosse insouciant de l'Euro 2016. ", s'était alors poilé l'international français." À ce petit jeu, Griezmann s'en est très bien sorti et était reparti de Russie avec un nouveau statut, de nouveaux regards posés sur le joueur mature qu'il était devenu et plus personne ne doutait de sa capacité à faire des châteaux de sable avec de la poussière. Après la compétition, son entraîneur à l'Atlético, Diego Simeone, était alors venu louer un "" d'une valeur jugée "" avant de prendre dans ses bras l'un des seuls joueurs au monde capable selon lui "" d'une telle manière. Soit celle d'un mec à la recherche constante du bon angle, de la bonne passe, du bon décalage, du geste juste. Que pouvait-il lui arriver ? Aux yeux de tous, aucun soupçon : ce type était une île de beauté dans un monde qu'on ne cesse de chercher à chiffrer.Griezmann ne se lit pas ainsi. Le Barça, considéré comme le paradis du jeu, était alors un monde parfait pour lui. Comment en vouloir à l'un des meilleurs joueurs de sa génération de chercher à se frotter à la concurrence de l'un des clubs les plus