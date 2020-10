Tactique : comment Aston Villa a fait exploser Liverpool

Battu pour la première fois de la saison par Villa ce week-end, Liverpool a glissé sur des failles vues depuis quelques temps. Autopsie d'une humiliation.

Appuyer sur Adrian, fermer la porte à Fabinho

Il y a des dimanches, comme ça, pour faire exploser en mille morceaux toutes les boîtes soigneusement rangées au fond de nos cervelles, des journées de début octobre où Manchester United peut se faire massacrer à Old Trafford par son ancien coach et où le champion en titre, Liverpool, se fait déraciner dans le salon d'un Aston Villa qui réussit un début de saison au plus que parfait. Ce matin, lesaffichent la meilleure défense de Premier League (2 buts encaissés), l'une des meilleures attaques (11 buts marqués), mais ont surtout réussi l'exploit de faire péter de partout desqui ont "" (Jürgen Klopp) et confirmé une tendance vue depuis la fin du confinement : Liverpool n'est pas un monstre imperméable et a encaissé vingt-trois buts lors de ses treize dernières balades en championnat.Si Klopp a vu récemment ses hommes tomber à trois reprises - ce qui fait d'eux des types finalement domptables -, la période a surtout livré quelques ingrédients sur lefaire glisser la bête. Cette défaite à Villa Park, historique puisque Liverpool n'avait plus encaissé sept pions lors d'un match de championnat depuis avril 1963, en rassemble la majorité. Faut-il pour autant s'inquiéter ? Est-ce un simple? ", a soufflé Jürgen Klopp dimanche soir. Mais on le saura dans les prochaines semaines ou les prochains mois." Le résultat : un 7-2 et une première défaite cette saison pour desqui avaient attendu la vingt-septième journée lors du dernier exercice avant de piquer du nez. Et voici les composantes.Première cible post-débâcle : Adrian, titularisé à la place d'Alisson et notamment coupable sur l'ouverture du score d'Ollie Watkins après quatre petites minutes de jeu.