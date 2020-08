Tactique : ce que le PSG doit retenir de Bayern-Lyon

Battu froidement par le Bayern mercredi soir (0-3), l'Olympique Lyonnais a malgré tout posé quelques problèmes tactiques au champion d'Allemagne et a exposé certaines de ses failles. Paris devra s'en servir dimanche, en finale. Décryptage.

Défensivement : l'OL a réveillé les failles de la bête

Le football, une certaine idée de la France

Si l'on ne connaît pas les goûts télévisuels de Thomas Tuchel, une certitude, à trois jours de la première finale de Ligue des champions de l'histoire du PSG : le technicien allemand doit se repasser en boucle le premier quart d'heure de ce Bayern-Lyon. À première vue, le champion d'Allemagne fait un monstre idéal : meilleure défense de son pays (32 buts encaissés en 34 rencontres), meilleure attaque du continent avec quelques 158 buts marqués en 51 rencontres disputées toutes compétitions confondues (ce qui fait une moyenne de 3.1 buts/match, rien que ça), un 100% de succès en C1 cette saison, quelques adversaires éparpillés en morceaux sur sa route... Avant de sauter dans le dernier carré, Rudi Garcia peinait d'ailleurs à masquer les gouttes perlant sur son front, mais disait : "" Verdict : l'OL aura été plus qu'un gravier coincé au fond d'une pompe et Hansi Flick n'a pas caché que sur plusieurs séquences, notamment jusqu'à ce que Serge Gnabry ne vienne arracher au bout de 18 minutes l'épine plantée au milieu de ses plans, son Bayern a "". Il a surtout filé quelques astuces à un staff parisien qui n'a probablement pas passé sa nuit à taper le carton.Deux choses, pour commencer : mercredi soir, l'OL n'a eu besoin que d'un quart d'heure pour tourner les projecteurs sur certaines faiblesses du Bayern et, point le plus rageant pour un Rudi Garcia qui avait bien bossé son plan, les Lyonnais ont probablement réussi un meilleur match lors de cette demi-finale que lors de leur quart de finale face à Manchester City. Comment l'expliquer ? Tout d'abord par le fait que Garcia a dans un premier temps réussi à perturber les habitudes du Bayern grâce notamment à l'installation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com