Tactique : Casemiro, le rédempteur

Arrivé à Manchester United à la fin du mois d'août 2022 pour 70 millions d'euros, Casemiro s'est depuis imposé comme un véritable taulier d'Erik ten Hag. Pour la première fois depuis quatre ans, les Red Devils ont enchaîné huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, et le Brésilien n'y est pas pour rien. Retour sur l'impact du Tank avant le derby de Manchester ce samedi.

Manchester United Manchester City 14/01/2022 à 13h30 Premier League Diffusion sur

"Je le considère comme le ciment du milieu de terrain." Erik ten Hag

Lors de l'arrivée de l'ancien Madrilène dans le nord de l'Angleterre, il était difficile d'imaginer le conte de fée que lui et les siens vivent aujourd'hui. Après deux lourdes défaites face à Brighton (1-2) et Brentford (4-0) lors des deux premières journées de Premier League, United semblait alors plus proche des tréfonds que du renouveau incarné par Ten Hag. Toutefois, après avoir réglé l'épisode Cristiano Ronaldo et remis une couronne sur la tête de Marcus Rashford, lessemblent retrouver leur formule d'antan. Un jeu alléchant, des résultats impressionnants (21 victoires en 25 matchs depuis le naufrage à Brentford ), des gloires locales en tête d'affiche et un entraîneur toujours plus inspirant.Néanmoins, le changement de trajectoire des Mancuniens correspond particulièrement à un phénomène : l'intégration de Casemiro dans le onze.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com