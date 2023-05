Tactique : Bradley Barcola tombe à pic

Joueur le plus décisif de l’OL derrière Alexandre Lacazette en 2023, Bradley Barcola est l’une des rares lueurs dans la période sombre que traversent les Lyonnais. Avant de recevoir Monaco ce vendredi, coup d'œil sur le feu follet de Villeurbanne.

Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Houssem Aouar, Mohamed El Arouch… Nombreux sont les phénomènes lyonnais sortis de Tola Vologe qui ont fait résonner le Rhône avant même d’avoir mis un pied au Groupama Stadium avec l’équipe professionnelle. Néanmoins, malgré une aventure démarrée à l’OL à seulement 8 ans, Bradley Barcola n’est pas de ceux-là. Au moment de sa première dans le grand bain le 4 novembre 2021 en fin de match face au Sparta Prague (3-0) en Ligue Europa, il était difficile d’imaginer l’impact qu’aurait le jeune Lyonnais pour son club de cœur quelques mois plus tard. Pourtant arrivé un an après le baptême du jeune ailier, Laurent Blanc confirme : « Bradley Barcola, pour être arrivé là en début de saison… Bon ok. Je ne l’ai pas vu, on ne l’a pas vu de suite. Il n’a pas donné le maximum ou ce qu’il est en train de donner aujourd’hui. Il ne l’a pas fait voir de suite. Ou alors nous ne l’avons pas vu, peut-être. » Alors qu’il ne totalisait que 74 minutes en Ligue 1 avant le Mondial, le joueur de 20 ans en a depuis ajouté 1100 en 16 rencontres. Plus édifiant encore, Barcola totalise 5 buts et 6 passes décisives sur les 13 parties de championnat qu’il a commencées cette année. C’est déjà plus que sur ses 22 matchs disputés avec la réserve de l’OL, où il avait été décisif à 9 reprises (5 buts et 4 passes). Une éclosion aussi express qu’inattendue comme il en existe tant dans le football, offrant ainsi la chance à un jeune joueur virevoltant de montrer les qualités qui sont les siennes ainsi qu’une envie débordante, au même titre qu’un profil déterminant pour le collectif de Laurent Blanc.

Une question de timing

Avec le départ de Tetê, Karl Toko-Ekambi et Romain Faivre à l’hiver, l’OL ne disposait plus d’aucun joueur de côté capable de faire la différence. Si Jeffinho commence tout juste à montrer certaines qualités dans l’exercice, c’est bel et bien Bradley Barcola qui a su profiter de ces manques pour faire parler ses aptitudes personnelles. Parfois aligné côté droit dans un 4-3-3, côté gauche dans un 4-2-3-1, deuxième attaquant autour de Lacazette dans un 4-4-2 ou dans un 3-4-1-2, Barcola est cette saison plus synonyme de vitess

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com