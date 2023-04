Tactique : Blas-Van den Boomen, le duel de baguettes

Samedi soir à 21 heures, le grand rideau rouge s’écartera pour laisser place à l’une des pièces majeures du football français : la finale de la Coupe de France. Au cœur du spectacle, Nantes et Toulouse pourront notamment compter sur deux magiciens pour illuminer la scène du Stade de France : Ludovic Blas et Branco van den Boomen. Face-à-face.

Fin mai 2021, Canaris et Violets croisaient déjà le fer dans une rencontre décisive de fin de saison, pour le maintien ou la montée cette fois-ci. Après un barrage accroché (1-2, 0-1) qui avait vu les hommes d’Antoine Kombouaré slalomer entre occasions toulousaines et polémiques d’arbitrage pour se sauver, Nantes était resté agrippé à sa place dans l’élite face à un Téfécé qui s’y verra propulser l’année suivante. Déjà opposés à l’époque, Ludovic Blas et Branco van den Boomen avaient disputé les deux matchs malgré un statut différent. Le jeune Français avait démarré les deux rencontres – en étant buteur à l’aller – tandis que le Néerlandais, lui, n’avait eu le droit qu’à 40 minutes au total. Deux ans plus tard, la différence de condition entre les deux maestros semble s’être rééquilibrée.

Leader technique d’une véritable équipe de coupe, Blas empile les souvenirs offerts aux supporters nantais. Buteur sur penalty lors de la finale de Coupe de France face à Nice (1-0) l’an passé, bourreau de Wojciech Szczęsny au Juventus Stadium (1-1) dans une Ligue Europa qui l’aura vu être décisif 6 fois en 8 matchs, brillant face à l’OL (1-0) en demi-finales au moment de crucifier Anthony Lopes d’une volée d’anthologie pour renvoyer les siens au Stade de France… Le champion d’Europe U19 ne devient finalement que celui qu’il aurait dû être. De l’autre côté, celui qui a traversé les Pays-Bas après un début d’aventure manqué à l’Ajax explose enfin à 26 ans lors de la saison 2021-2022 en Ligue 2 avec les Violets. À l’origine de 12 buts, mais surtout de 21 passes décisives (record dans la compétition), dont 14 sur phases arrêtées, Van den Boomen et son pied droit magique sont devenus les principaux artisans d’une montée historique pour Toulouse. Deux destins initialement bien distincts, mais qui se sont accélérés ces derniers mois… Jusqu’à se rencontrer au sommet.…

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com