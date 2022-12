Tactique Argentine-France : Retour sur la finale nuancée de Deschamps

Défaits aux tirs aux buts (3-3, 4-2 TAB) dans ce qui restera peut-être la plus grande finale de Coupe du Monde de l'Histoire, les Bleus ont jonglé entre plusieurs masques au fil des minutes. D'abord malmenée, puis surprenante et conquérante, l'équipe de France a eu mille vies dans un match sur lequel les choix de Didier Deschamps semblent avoir eu un impact tout particulier.

Le moteur de la Scaloneta

Nous y voilà. La prophétie tant attendue s'est réalisée. À 35 ans et pour le dernier match de Coupe du monde de sa carrière , Lionel Messi a été orné du seul et unique trophée qui manquait à son palmarès. Alors que le globe entier félicite celui qui semble devenu presque officiellement le meilleur joueur de l'Histoire de son sport, un pays d'irrésistibles gaulois se réveille avec la gueule de bois. Après une compétition remplie d'espoir et d'imperfections, les Bleus ont échoué sur la dernière marche, la plus cruelle. Certains restent inconsolables, d'autres fiers d'avoir vécu une finale historique, quelques-uns simplement heureux pour Messi… Quoi qu'il en soit, quelques heures après un match qui marquera toute une génération au fer rouge par sa dramaturgie et son scénario lunaire, le temps des premières conclusions, à froid ou presque, vient. Avertis et bousculés à plusieurs reprises face à la Pologne , l'Angleterre et le Maroc , les Tricolores n'avaient toutefois jamais été autant secoués que durant la première heure face à l'Argentine… Jusqu'à être renversés. D'abord complètement amorphes durant soixante minutes désastreuses techniquement et physiquement, les Bleus ont ensuite profité de la dynamique apportée par certains changements et la magie de Kylian Mbappé pour revenir miraculeusement à 2-2 et pousser l'en prolongation. Se pose alors une question : doit-on féliciter la préparation initiale de Scaloni, incriminer celle de Deschamps, ou louer la réactivité et le coaching du français ?Lionel Scaloni en témoigne, il est un entraîneur au cœur chaud mais aux idées claires. En s'inclinant à une seule reprise ( 1-2 face à l'Arabie saoudite ) sur les 42 dernières rencontres pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com