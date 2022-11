Tactique : Antoine Griezmann, le retour du DJ

Quatre ans après avoir livré un Mondial russe fabuleux, le joueur de l'Atlético a plongé dans la troisième Coupe du monde de sa vie en laissant l'équipe de France se brancher de nouveau sur son cerveau lors de la large victoire sur l'Australie (4-1). Décryptage.

"Pour moi, Antoine est un milieu de terrain dans l'âme." Olivier Giroud

Pourquoi choisir ? Face A : il y a le bon garçon, moderne, pop, à la gueule qu'on balance dans des pubs pour rasoir, qui colore ses cheveux à un âge où certains n'osent plus sortir sans casquette et qui joue au foot avec un pinceau au bout des pieds. Face B : il y a le footballeur pro au cœur de joueur de DH qui, gosse, prenait son pied en étant "" pour scotcher dans la tête de ses différents coachs l'idée qu'ils avaient entre les doigts un élément hargneux comme peu. Un jour, lorsqu'il était joueur de la Real Sociedad, l'histoire raconte même qu'alors qu'il s'apprêtait à jouer contre Malaga et à affronter Weligton, Antoine Griezmann a vu son entraîneur de l'époque, Martin Lasarte, se pointer et lui dire : ""Mange le"." À 31 ans, le numéro 7 de l'équipe de France a passé l'âge de balancer de l'herbe à ses proies. Il n'en a, par contre, pas tout à fait fini avec les galipettes en short et en crampons. On l'a encore vu, mardi soir, au moment de sauter à pieds joints dans la troisième phase finale de Coupe du monde de sa vie dans un stade de Doha, se marrer en enchaînant les tacles - il en a tenté trois au cours de la soirée et en a réussi deux - et les ballons récupérés - au total, il en a gratté cinq et intercepté un.L'affaire a même fait poiler ses partenaires de toujours, Hugo Lloris en tête : "" Quelques minutes plus tard, Olivier Giroud est aussi venu lâcher deux-trois mots au sujet de son copain, évoquant son "" et poussant une fenêtre : "" Un milieu de terrain, lui ? Oui, lui, évidemment, même si l'un des hommes qui le connaît le mieux sur cette planète - Diego Simeone, son entraîneur à l'Atlético - a redit en octobre qu'il était avant tout "