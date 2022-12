Tactique : Adrien Rabiot, le casque bleu

Joueur clivant avant le début de cette Coupe du monde au Qatar, Adrien Rabiot traverse la compétition en grand et livre jusqu'ici des copies très fournies dans un rôle essentiel à la survie de l'équipe de France. S'il n'a pas tout réussi face à l'Angleterre, vendredi soir, il a de nouveau été précieux.

Les chevauchées du Duc

Une gueule d'ange, des cheveux longs bouclés, des yeux bleus, un look élégant… Adrien Rabiot, plus souvent comparé à un terminal L qu'à un milieu de terrain hargneux et généreux, a rapidement été qualifié comme le fils à maman du football français. Pourtant, alors que le joueur de la Juventus a basculé, à 27 ans, dans la deuxième partie de sa carrière, les choses ont changé. Grâce à qui, à quoi ? À Rabiot lui-même, déjà, mais aussi à un Massimiliano Allegri qui a su aider son poulain à passer la vitesse supérieure : "" Après avoir fait forte impression en étant, en plus, buteur et passeur décisif face à l'Australie, Adrien Rabiot a enchaîné les performances de haut niveau et les kilomètres dans ce Mondial, s'imposant sans débat en soldat majeur dans un secteur amputé de deux références (N'Golo Kanté et Paul Pogba). On l'a naturellement retrouvé au premier plan, samedi soir, contre l'Angleterre. Paradoxalement, ce match est probablement aussi le plus nuancé de l'ancien joueur du PSG depuis son entrée dans le tournoi. Moins précis à l'heure de ressortir certains ballons et souvent mis en difficulté au sol par la mobilité de Bukayo Saka, comme sur le décalage qui a mené au penalty de l'égalisation anglaise, le match du numéro 14 des Bleus n'a pas été aussi exemplaire que ceux livrés précédemment. Heureusement, son volume énorme ne l'a pas quitté et a été essentiel à la survie de l'équipe de France dans un quart de finale de Coupe du monde joué sur un fil fragile.Comme il est venu le raconter cette semaine, Adrien Rabiot, ancien numéro 10, est quelqu'un qui aime avoir de grands espaces à attaquer. La configuration de ce match contre l'Angleterre lui en a offert dans un couloir gauche où il a de nouveau dû épauler les deux bombes que sont Kylian Mbappé et Theo Hernandez et le Turinois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com