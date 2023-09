information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 11:18

Tabitha Chawinga, flow du Malawi

Pistée par le PSG depuis 2017, Tabitha Chawinga a enfin rejoint la capitale en septembre en prêt. Une signature de premier plan pour l’attaquante qui a mis le Malawi sur la carte du football féminin, malgré un parcours loin des sentiers battus. Ses débuts dans l’Hexagone pourraient intervenir dès ce dimanche lors du Classique contre l’OL.

Une joueuse de nationalité malawite avec un ratio de plus de deux buts par match pour sa première saison en troisième division suédoise à 18 ans, un départ pour la Chine quatre années plus tard où elle s’est liée au club de Wuhan depuis la pandémie de Covid et des titres de meilleure buteuse dans tous les pays qu’elle a connus, y compris en Serie A avec l’Inter… À première vue, la carrière de Tabitha Chawinga, la nouvelle attaquante du Paris Saint-Germain arrivée en prêt durant la trêve internationale, ressemble à un kamoulox géant. Mais comment un tel profil a-t-il pu atterrir dans la capitale pour renforcer le groupe parisien, qui défie Lyon ce dimanche dans le Classique de la D1 Arkema ?

Tous propos recueillis par GJ, sauf mentions.

Par Gabriel Joly pour SOFOOT.com