Tabac : le nombre de fumeurs masculins devrait diminuer, et c'est une première

Faut-il y voir un « tournant » dans la lutte contre le tabagisme ? Le nombre d'hommes consommant du tabac dans le monde diminue et c'est inédit, s'est réjouie l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport rendu public ce jeudi. Selon les projections de l'OMS, le nombre de consommateurs masculins devrait diminuer de deux millions entre 2018 et 2020 pour s'établir à 1,091 milliard, et de 4 millions entre 2020 et 2025 pour atteindre 1,087 milliard. Number of males using tobacco on the decline, indicating a powerful shift in the global tobacco epidemic: New WHO report https://t.co/j6gocftcsV#NoTobacco pic.twitter.com/wWbloH7CYK-- World Health Organization (WHO) (@WHO) 19 décembre 2019Cette tendance à la baisse est déjà observée chez les femmes depuis plusieurs années. Mais celle concernant les hommes est aussi importante, car ils représentent 82 % des 1,337 milliard de consommateurs mondiaux de tabac, souligne l'OMS. Globalement, l'organisation prévoit une diminution de 10 millions du nombre total de fumeurs pour les deux sexes en 2020 par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d'ici à 2025. De plus en plus d'hommes fumeur jusqu'en 2018En près de vingt ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a déjà diminué d'environ 60 millions. Cette baisse s'explique par le nombre de consommatrices sur cette période, en baisse de 100 millions et ramené à 244 millions en 2018, alors qu'au cours de la même période, 40 millions d'hommes supplémentaires ont utilisé des produits du tabac (1,093 milliard en 2018).Jusqu'à présent, l'OMS avait constaté « une hausse régulière du nombre d'hommes consommant les produits mortels du tabac », a rappelé son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Or, maintenant, pour la première fois, nous observons une baisse, due à l'attitude plus ferme des gouvernements face à l'industrie du tabac », a-t-il ajouté, saluant ce « tournant ...