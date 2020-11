Système de retraite : la fin des déficits s'éloigne et n'arrivera pas avant 2045

En deux ans, la perspective d'une sortie des déficits est passée de 2036 à 2042, et désormais 2045, selon le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites.

La fin des déficits s'éloigne encore pour le système de retraite, plombé par le Covid-19. Désormais, le Conseil d'orientation des retraites (COR) ne prévoit pas de retour à l'équilibre financier avant 2045 dans le meilleur des cas. Depuis deux ans, la perspective d'une sortie des déficits n'arrête pas de s'éloigner. Elle était déjà passée de 2036 à 2042, avant de s'établir cette année à 2045.

Mais un horizon 2045 est optimiste : cela supposerait une improbable hausse de la productivité de 1,8% par an, indique le rapport annuel du COR. Avec un taux - toujours très optimiste - de 1,5%, il faudrait attendre 2053. En deçà, le système "resterait durablement en besoin de financement", au moins jusqu'en 2070.

Ces projections dites "conventionnelles" n'ont toutefois pas valeur de prédiction : établies "à législation constante" et à partir d'hypothèses mouvantes (démographie, emploi, croissance...), elles sont en outre soumises cette année à de "forts aléas" à court terme, en raison de la crise sanitaire. Le COR n'a en effet pas pris en compte les effets de la deuxième vague épidémique et du reconfinement . Sa prévision pour 2020, légèrement meilleure qu'en octobre, avec une perte globale ramenée de 25,4 à 23,4 milliards d'euros, est ainsi basée sur un déficit public de 10% du PIB. Or, Bercy table à présent sur une récession de 11,3% du PIB. Le rapport précise néanmoins qu'avec un recul de 11%, "le solde du système de retraite pourrait se dégrader de 1,6 milliard d'euros environ".

Dans ces circonstances, atteindre l'équilibre des comptes en 2030 supposerait des efforts considérables : dans tous les scénarios, par rapport à ce qui est déjà attendu, il faudrait soit baisser de 3 points la pension moyenne (rapportée au salaire moyen), soit augmenter de 2 points le taux de prélèvement, soit reporter d'un an l'âge moyen de départ, qui dépasserait alors 64 ans.