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Syrine Boulanouar : « J’ai essayé de traiter le foot comme un film d’action »
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 16:38
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Syrine Boulanouar : « J’ai essayé de traiter le foot comme un film d’action »

Syrine Boulanouar : « J’ai essayé de traiter le foot comme un film d’action »

Après avoir été remarqué en 2016 avec son documentaire Ballon sur bitume sur le street football, le réalisateur français Syrine Boulanouar a décidé de rendre à nouveau hommage à cette pratique dans son premier long métrage sorti la semaine dernière. Intitulé Bombonera , le film raconte l’histoire d’une jeune joueuse talentueuse et un d’escroc magnifique, au milieu d’un tournoi de foot de rue. Un film pensé avec le souci du détail footballistique, comme il le raconte.

Tu as été remarqué en sortant en 2016 un documentaire sur le street football. C’était une évidence pour toi de faire ton premier long métrage sur le même sujet ?

À la base, je voulais partir sur un polar ou un thriller, avec un personnage de vagabond magnifique qui rencontre un jeune, et retrouve son humanité grâce à lui, tout en s’accomplissant mutuellement. Et en discutant avec mon auteur Karim Boukercha, on s’est dit que ça aurait pu être intéressant de mélanger cette envie avec l’univers du street football. On a croisé nos idées et on a fini par mettre tout ça dans cet univers. C’est quelque chose qu’on a traité comme une atmosphère, tout en respectant celle-ci. On n’a pas fait un film sur le foot de rue, mais on voulait une histoire qui se déroule dans ce cadre.…

Bombonera de Syrine Boulanouar est en salles actuellement

Propos recueillis par Brice Bossavie pour SOFOOT.com

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