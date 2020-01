Syrie : un déluge de feu continue de s'abattre sur Idleb

Alors qu'une trêve, annoncée par la Russie et la Turquie, était censée avoir commencé dimanche dans la province syrienne d'Idleb, le régime de Bachar al-Assad et ses alliés ont repris leurs bombardements.Ces dernières 48 heures, au moins 21 civils dont trois enfants ont été tués dans des frappes du régime sur la ville d'Idleb (nord-ouest), dont 19 se trouvaient sur un marché du centre. 29 combattants du régime et 26 djihadistes et rebelles sont morts dans des combats jeudi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Une mosquée des faubourgs aurait été visée par une bombe, selon l'ONG SNHR. #SyrianRegime forces bombed Omar Bin al Khattab #Mosque in the middle of Bennen vllage in #Idlib suburbs, Jan 15.#Syriahttps://t.co/Bl9lhY4IPe pic.twitter.com/YD2Julh5Di-- Syrian Network (@snhr) January 16, 2020 À Damas, l'agence officielle syrienne Sana a fait état de seulement six civils tués et 15 blessés dans la chute de roquettes sur un quartier de la ville d'Alep (nord) sous contrôle du régime de Bachar al-Assad.« Ciblage récurrent de civils »« Les combats ont éclaté au sud de la ville de Maaret al-Noomane, en même temps que de violents bombardements, malgré la trêve », a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources dans le pays en guerre depuis 2011. L'armée régulière et ses alliés russes ont repris deux villages dans leur avancée vers Maaret al-Noomane et se trouvent désormais à 7 km de cette ville clé, selon l'ONG. L'un des villages aurait ensuite été repris par les djihadistes et les rebelles. Maaret al-Noomane se trouve sur un axe routier tenu par les rebelles.La province d'Idleb et des secteurs des provinces voisines d'Alep et de Lattaquié échappent encore au contrôle du régime et sont dominés par les djihadistes d'Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). Des groupes rebelles y sont ...