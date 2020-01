Syrie : rencontre surprise entre Poutine et Assad à Damas

C'est la première visite de Vladimir Poutine à Damas depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie. Le président russe a rencontré mardi son homologue Bachar al-Assad dans un centre de commandement de l'armée russe. Il s'était déjà rendu en décembre 2017 sur la base aérienne russe de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie.Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences russes, « au cours de sa conversation avec Assad, Poutine a signalé qu'aujourd'hui, on peut constater avec certitude qu'un chemin immense a été parcouru vers la restauration de l'Etat syrien et de son intégrité territoriale ». LIRE AUSSI > Rencontre Macron-Poutine : pourquoi la France entame un virage pro-russe« Vladimir Poutine a aussi souligné qu'il était visible à l'œil nu que la vie en paix revenait dans les rues de Damas », a poursuivi le porte-parole de la présidence russe. « Le président syrien a lui exprimé sa reconnaissance pour l'aide de la Russie et de l'armée russe dans le combat contre le terrorisme et le retour de la paix en Syrie », a-t-il ajouté.Dmitri Peskov a expliqué que « les chefs d'Etat ont entendu des rapports sur la situation dans différentes régions du pays », en particulier une présentation effectuée par le commandant des forces russes engagées en Syrie. Un gazoduc à inaugurer en TurquieLe président russe doit visiter plusieurs autres lieux au cours de son passage à Damas. Bachar al-Assad a également félicité la Russie pour le Noël orthodoxe, le 7 janvier, selon le porte-parole du Kremlin. Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux par les journalistes russes, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou était également présent.Cette visite intervient dans un contexte régional explosif, après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. A la tête de l'unité Qods, force spéciale des Gardiens de la Révolution iraniens, chargée des opérations ...