Syrie: les déplacés d'Idleb appellent l'ONU à renouveler l'aide transfrontalière

Mannaa al-Mouhsine, dans le camp de déplacés de la province syrienne d'Idleb (nord-ouest) où ce Syrien de 65 ans vit avec sa famille, le 7 janvier 2020 ( AFP / Omar HAJ KADOUR )

"Nous sommes assiégés par les bombardements, la boue et la faim", lance Mannaa al-Mouhsine. Déplacé par des raids meurtriers dans le nord-ouest de la Syrie, ce père de famille dépend de l'aide transfrontalière, dont le renouvellement tient à un vote incertain vendredi à l'ONU.

"Nous demandons à l'ONU d'apporter des aides au peuple syrien à Idleb", exhorte Mannaa al-Mouhsine ayant fui en décembre la ville de Maaret al-Noomane, dans la province d'Idleb, ravagée depuis un mois par les combats et les bombardements menés par le régime syrien et l'aviation russe.

Avec sa femme et ses huit enfants, il vit désormais sous une tente faite de couvertures et de bâches en plastique dans un camp de déplacés situé en périphérie d'Idleb, capitale de la province éponyme dominée par les jihadistes et accueillant plus de trois millions de personnes, dont la moitié ont été déplacées d'autres parties du pays reconquises par le régime.

"Nous avons dû louer cette parcelle où nous vivons (...) dans la boue et sous la pluie", explique le père de famille au chômage.

M. Mouhsine et sa famille font partie des quelque quatre millions de Syriens qui dépendent de l'aide transfrontalière de l'ONU.

- Désaccord à l'ONU -

En vigueur depuis 2014, cette aide profite principalement aux régions échappant en partie au contrôle de Damas, notamment Idleb, où plus de 310.000 personnes ont été déplacées par un regain de violences depuis début décembre, selon l'ONU.

En provenance de Jordanie, d'Irak et de Turquie, l'aide était jusqu'ici acheminée en Syrie à travers des points de passage désignés par l'ONU, sans l'autorisation officielle du régime de Damas.

Mais le mandat conféré à l'ONU expire le 10 janvier.

Et son renouvellement, soumis à un vote du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi, fait l'objet d'un affrontement entre les Occidentaux, en faveur de sa reconduction, et Moscou, qui veut la réduire à sa portion congrue.

Le 20 décembre, la Russie et la Chine ont déjà posé leur véto à un texte proposé par les Européens visant à renouveler d'un an l'aide transfrontalière, acheminée via trois points de passage, deux en Turquie et un en Irak.

Un texte concurrent proposé par Moscou, prévoyant deux points d'entrée à la frontière turque et une autorisation limitée à six mois, n'avait pas recueilli la majorité.

Loubna Saad, pédiatre syrienne, parle depuis un camp de déplacés dans la province syrienne d'Idleb (nord-ouest), le 7 janvier 2020 ( AFP / Omar HAJ KADOUR )

Loubna Saad, une pédiatre qui a elle aussi fui Maaret al-Noomane en décembre, est particulièrement inquiète à cause du froid mordant de l'hiver.

Selon elle, quatre nourrissons sont morts à cause du froid en trois jours dans son camp de déplacés, le même que la famille M. Mouhsine.

"Je supplie le secrétaire général de l'ONU de venir à Idleb pour constater les souffrances et la crise humanitaire. La catastrophe est plus grande que ce que mes mots peuvent décrire", déplore-t-elle.

Un appel repris cette semaine par des ONG locales et internationales, montées au créneau pour défendre le renouvellement d'une aide considérée comme vitale.

- "Moment critique" -

"La dernière chose dont la région a besoin, c'est que (...) l'aide humanitaire soit compromise à un moment aussi critique", a averti David Miliband du Comité international de Secours (IRC).

Malgré une trêve annoncée fin août, Damas et Moscou ont multiplié ces dernières semaines les bombardements meurtriers sur Idleb, avant l'annonce jeudi par la Russie d'un nouveau cessez-le-feu.

La région avait déjà été le théâtre d'une offensive d'envergure entre avril et août, qui avait provoqué le déplacement de plus de 400.000 personnes, selon l'ONU.

Des enfants syriens déplacés dans un camp informel de la province syrienne d'Idleb (nord-ouest), le 7 janvier 2020 ( AFP / Omar HAJ KADOUR )

Pour Zaher Sahloul, directeur de l'ONG Medglobal, un non renouvellement de l'aide transfrontalière signifierait que des millions de personnes à Idleb se retrouveraient "à la merci du régime".

Une aide qui, selon Sayyed Issa, de l'ONG Violet, ne couvre déjà que 60% des besoins de la population d'Idleb.

"Le plus grand désastre en neuf ans (de guerre) se déroule aujourd'hui à Idleb".

La guerre en Syrie, déclenchée en 2011 avec la répression par le pouvoir de manifestations prodémocratie, a déjà tué plus de 380.000 personnes et déplacé plus de la moitié de la population.

