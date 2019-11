Syrie : après les soldats, Moscou envoie ses touristes

Les tour-opérateurs russes ne perdent pas de temps. La Syrie figure désormais à leur catalogue. Une excursion d'une semaine dans un pays dévasté par huit ans de guerre, qui a fait environ 370 000 morts et 3 millions de déplacés ou réfugiés. Les combats continuent d'ailleurs dans les provinces du nord.Deux agences de voyages, baptisées Miracle et Kilimanjaro, proposent leur circuit pour 1 500 euros. Une visite ponctuée de séjours à Damas, Alep, Palmyre et Saidnaya. Depuis juillet, un vol direct relie même Moscou et la capitale syrienne.Kilimanjaro aurait déjà acheminé une cinquantaine de touristes cette année. Quant à Miracle, elle entend constituer un premier groupe de 15 personnes en mars 2020. « On essaie de les convaincre, même si la demande est faible et que la pagaille est encore présente là-bas », explique le responsable Victor Komine à Ria Novosti. Objectif : renouer avec le flux annuel des 3 000 touristes enregistrés avant le déclenchement de la guerre civile en 2011. À Moscou, l'ambassadeur syrien se veut rassurant. « Ils peuvent visiter tranquillement les monuments historiques et les plages de Lattaquié », dit-il.Lire aussi Les secrets de l'assaut contre Al-BaghdadiSauf que les sites ressemblent à des champs de bataille. Exemple : Alep. Les agences ont beau assurer que le musée a rouvert, la cité millénaire est défigurée. Selon l'Unesco, 30 % de la vieille ville a été entièrement rasée par la campagne de...