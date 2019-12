Syrie : à Idleb, le cri d'alarme des médecins qui «ne peuvent plus soigner»

Après huit ans de guerre, le malheur pleut toujours sur la Syrie. Comme les bombes qui asphyxient depuis maintenant deux semaines la province d'Idleb au nord-ouest du pays, détruisant villes et villages, forçant la population à l'exil. Les forces du régime de Bachar el Assad et l'aviation russe ont intensifié leur offensive sur ce qu'ils affirment être la dernière poche de résistance du pays, déjà frappée entre avril et août dernier : la zone est contrôlée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (issu d'une ancienne branche d'Al-Qaïda). Mais cet ultime assaut fait craindre le retour d'une nouvelle catastrophe humanitaire, telle que le pays en avait connu lors des précédents sièges d'Alep ou de la Ghouta orientale.« Les bombardements ne s'arrêtent pas, on reçoit énormément de monde dans les hôpitaux et on n'a pas les moyens de les soigner », témoigne par téléphone le Dr Wasel al-Jerk, chirurgien basé au cœur de la ville d'Idleb. Selon lui, les « lignes d'évacuation » ont aussi été attaquées par les avions de Damas et de Moscou, empêchant les populations civiles, non-combattantes, de trouver refuge hors des zones normalement dans leur mire. Ceux qui ont pu partir, eux, ont plus de chance, mais doivent affronter le dénuement et le froid de l'hiver.En à peine quinze jours, plus de 235 000 civils auraient déjà quitté cette région de 4 millions d'habitants selon l'ONU, se réfugiant vers la frontière turque. « Pour les déplacés, les besoins humanitaires sont énormes. Ils s'installent dans des camps de fortune, non dotés en infrastructures, en eau, en logement », s'alarme Wasel al-Jerk, qui demande l'ouverture de centres de santé pour les prendre en charge.« C'est la défaite de tous nos principes »« Nous sommes face à une catastrophe humanitaire de très grande ampleur », renchérit le Dr Raphaël Pitti, responsable de l'Union des organisations de secours et de soins ...