Syrie : «A Idleb, ils bombardent les écoles, les camps de réfugiés...»

Raphaël Pitti est médecin humanitaire, responsable Formation de l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux (qui fait un appel aux dons pour financer la mise en place de cliniques mobiles en Syrie), une ONG active dans la zone d'Idleb en Syrie. Il a été reçu mercredi à l'Elysée pour alerter le président sur l'urgence humanitaire dans cette région en guerre.Le président Macron vous a reçus, avec l'ensemble des ONG intervenant en Syrie, à l'Elysée. Qu'attendez-vous de lui ?RAPHAËL PITTI. Nous l'avions alerté sur la situation humanitaire dans la province d'Idleb, au nord-ouest. Une région longtemps tenue comme une « safe zone », où affluaient les réfugiés de villes comme Alep, portant la population totale à 4 millions -- dont 40 % de déplacés. L'aide internationale d'urgence, alimentaire notamment, était acheminée grâce à des couloirs humanitaires supervisés par l'ONU, depuis la Turquie. Mais le régime d'Assad, soutenu militairement par les Russes, a décidé de récupérer ce territoire, le dernier qui lui échappe encore. Poutine et Assad veulent proclamer qu'ils ont gagné la guerre. Ils bombardent les écoles, les marchés, les camps de réfugiés. Ils ont détruit depuis avril 2019 nos 67 structures médicales sur place.Dans cette zone, il y a aussi des djihadistes ?Il y a, au milieu de la population, quelque 70 000 rebelles. Dont environ 10 000 ultra-radicalisés, des ex d'Al-Qaïda, le groupe Tahrir-al-Sham. Mais il n'a pas la main sur toute la rébellion.Que peut faire la France ? Que vous dit Macron ?Il préfère négocier avec les Russes, privilégier la discussion directe plutôt que faire des déclarations fortes qui n'aboutissent à rien. Le président reconnaît que les Russes tirent argument de la présence des rebelles, ne distinguent pas dans leur combat les djihadistes des populations civiles, qu'ils tiennent de facto en otages. Alors que ces civils ont fui le ...