Syrie : 10 civils tués dans des frappes sur Idleb

Dix civils sont morts dans la nuit de mercredi à ce jeudi en Syrie. Ils ont été tués dans des frappes aériennes nocturnes, près d'une boulangerie et d'une clinique dans la région d'Idleb (Nord-Ouest), rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces frappes ont été attribuées dans un premier temps à la Russie, allié du régime syrien, mais Moscou, la capitale, russe, a démenti en être à l'origine.Au moins cinq femmes font partie des victimes de ces frappes sur Ariha, où les forces gouvernementales mènent une offensive contre le dernier bastion insurgé de Syrie. Ce bilan porte à 21 le nombre de civils tués dans les bombardements aériens russes sur la région d'Idleb au cours des dernières 24 heures, selon l'Observatoire.Des gémissements de femmes et d'enfantsUn médecin, entièrement recouvert de poussière, est sorti en criant de la clinique Chami à la suite de l'attaque, qui a endommagé les murs de l'établissement. LIRE AUSSI > « A Idleb, ils bombardent les écoles, les camps de réfugiés... »Tout près de là, trois immeubles se sont effondrés. Alors que les secouristes cherchaient des corps ensevelis sous les décombres, des gémissements de femmes et d'enfants se faisaient entendre, selon un correspondant de l'AFP sur place. Ariha (Syrie), jeudi. Des secouristes viennent en aide à une personne blessée dans les ruines d'un immeuble. AFP/Haj Kadour Ce bombardement meurtrier survient au moment où les forces du régime avancent sur le terrain dans le sud d'Idleb, où elles ont reconquis mercredi la ville stratégique de Maaret al-Noomane. Ces forces avancent dorénavant au nord vers Saraqeb, quasi entièrement désertée après de violents bombardements.Saraqeb est située sur l'autoroute M5, une voie stratégique qui connecte Damas à Alep, deuxième ville de Syrie et ancien poumon économique du pays, que les forces gouvernementales cherchent à récupérer. Le régime tente ...