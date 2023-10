SYNTHESE-Israël pilonne la bande de Gaza, incursions terrestres localisées

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes tôt lundi sur la bande de Gaza tandis qu'au sol, ses troupes sont entrées dans l'enclave palestinienne assiégée pour mener des raids "localisés" dans les zones où se concentre le Hamas et rechercher des otages. Signe que le conflit s'étend, l'aviation israélienne a également frappé le sud du Liban, bastion du Hezbollah, pendant la nuit et les troupes israéliennes ont combattu des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon des habitants. Une frappe sur une maison près du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a tué plusieurs Palestiniens et en a blessé d'autres, selon les médias palestiniens. Malgré ces violences, un troisième convoi humanitaire est entré dans Gaza lundi, selon un travailleur humanitaire et deux sources de sécurité. L'aide acheminée depuis samedi paraît toutefois insuffisante par rapport aux estimations des Nations unies pour soulager une population à court de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Selon les autorités sanitaires gazaouies, au moins 4.600 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien qui a fait 1.400 morts. Le mouvement islamiste palestinien a aussi pris 222 personnes en otage et les a emmenées à Gaza, selon un dernier bilan de l'armée israélienne. Israël a précisé que ses forces terrestres avaient mené des raids "localisés" dans la bande de Gaza pour combattre des activistes armés et que les frappes aériennes se concentraient sur les sites où les combattants du Hamas se rassemblent pour se préparer à une éventuelle incursion israélienne de plus grande ampleur. "Au cours de la nuit, des chars et des forces d'infanterie ont mené des raids. Ces raids ont tué des escadrons de terroristes qui se préparent à la prochaine étape de la guerre. Ce sont des raids en profondeur", a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, aux journalistes. Tsahal a dit avoir frappé plus de 320 cibles à Gaza au cours des dernières 24 heures, dont un tunnel abritant des combattants du Hamas et des dizaines de postes de commandement et de surveillance. Selon les médias palestiniens, les frappes israéliennes se sont concentrées sur le centre et le nord de la bande de Gaza. La branche armée du Hamas a déclaré de son côté que ses combattants avaient engagé le combat contre un commando israélien qui s'était infiltré à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et qu'ils avaient détruit du matériel militaire israélien. Le Hamas a également tiré des roquettes sur Ashkelon et Mavki'im, dans le sud d'Israël. Des sirènes d'alerte ont retenti du côté israélien. ASSAUT TERRESTRE ATTENDU Les troupes et les chars israéliens sont désormais massés à la frontière entre Israël et la bande de Gaza mais le lancement de cette assaut terrestre, attendu depuis plusieurs jours, fait toujours l'objet de spéculations. Dans une interview accordée à la radio de l'armée, Eliav Benjamin, vice-ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, a déclaré que Washington faisait pression sur l'Etat hébreu pour qu'il ne se lance pas dans une telle opération. "Ils comprennent que nous menons la guerre conformément à nos intérêts. En fin de compte, nous ferons ce que nous devons faire quand nous devons le faire", a dit Eliav Benjamin. De vastes zones de Gaza ont été rasées par les frappes israéliennes. Selon le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), environ 1,4 million des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont désormais déplacés à l'intérieur de l'enclave et beaucoup d'entre eux cherchent refuge dans des abris d'urgence de l'Onu déjà pris d'assaut. Israël a ordonné aux habitants de Gaza d'évacuer le nord du territoire pour éviter d'être pris dans les combats mais l'OCHA affirme que des centaines, voire des milliers de personnes ont dû retourner chez elles en raison des bombardements dans le sud et du manque d'abris. Les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit plus large au Moyen-Orient ont augmenté au cours du week-end, Washington annonçant un nouveau déploiement de systèmes de défense aérienne. Le long de la frontière nord d'Israël avec le Liban, des affrontements à distance opposent le Hezbollah, soutenu par l'Iran, aux forces israéliennes. Il s'agit des plus graves violences dans ce secteur depuis la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. AUTRES FRONTS Tôt lundi, l'aviation israélienne a frappé deux cellules du Hezbollah au Liban qui prévoyaient de tirer des missiles antichars et des roquettes en direction d'Israël, a déclaré l'armée israélienne. Elle a dit également avoir frappé d'autres cibles du Hezbollah, notamment une base et un poste d'observation. De son côté, le Hezbollah a annoncé qu'un de ses combattants avait été tué, sans fournir de détails. L'armée israélienne a pour sa part fait état de sept soldats tués à la frontière libanaise depuis le début du conflit. En Cisjordanie occupée, deux Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Jalazone, près de Ramallah, selon le ministère palestinien de la Santé. Les forces israéliennes sont intervenues dans le camp et ont procédé à de nombreuses arrestations lors d'affrontements avec des hommes armés et des jeunes qui lançaient des pierres, ont dit des habitants à Reuters. L'armée israélienne n'a pas fait de déclaration sur l'incident. En visite dans la région, l'émissaire spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, Zhai Jun, a mis en garde contre le risque d'un conflit terrestre à grande échelle et qualifié d'"inquiétante" une possible escalade du conflit dans la région, selon les médias d'Etat chinois. Du côté de l'Iran, des responsables de la sécurité ont déclaré à Reuters que la stratégie de Téhéran consistait à faire en sorte que des groupes comme le Hezbollah mènent des frappes limitées contre des cibles israéliennes et américaines, tout en évitant une escalade majeure. Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammed Chtayyeh a appelé à l'unité internationale pour mettre fin aux attaques israéliennes à Gaza et permettre l'acheminement de l'aide. L'aide humanitaire devrait se poursuivre, a dit la Maison blanche après un appel dimanche entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. L'aide humanitaire entrée dans Gaza ne représentait dimanche que 4% du volume moyen quotidien expédié avant les hostilités et une fraction de ce qui était nécessaire, selon l'OCHA. Ces convois ne comprenaient pas de carburant. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Gaza, Emily Rose à Jérusalem, et les bureaux de Washington et de Jérusalem, rédigé par Angus MacSwan ; version française Kate Entringer)