SYNTHESE-Israël forme un gouvernement d'union, fait le "siège total" de Gaza

(Actualisé avec précisions sur le gouvernement d'union israélien) * Un gouvernement d'union nationale intronisé jeudi en Israël * L'attaque du Hamas a fait 1.200 morts, selon Israël * Gaza rapporte 1.100 tués dans les frappes de représailles israéliennes * Gaza sous blocus et sous siège, plus d'électricité dans l'enclave * Le chef de la diplomatie US en route pour Israël * A Paris, Macron va réunir les partis politiques par Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Nandita Bose JERUSALEM/GAZA/WASHINGTON, 11 octobre (Reuters) - Israël a formé mercredi un gouvernement d'union d'urgence nationale alors que son armée poursuivait sa campagne de frappes aériennes sans précédent contre Gaza et déployait des troupes ainsi que des chars d'assaut près de l'enclave palestinienne en vue d'une possible opération terrestre après l'attaque du Hamas. Tsahal a annoncé avoir tué dans la journée trois combattants du Hamas lors de nouveaux affrontements survenus près du kibboutz de Nir Am, à côté du nord-est de Gaza, quatre jours après l'assaut sanglant du groupe palestinien dans des villes et villages du sud d'Israël situés à proximité de l'enclave. Les brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, ont dit poursuivre le combat en Israël et avoir lancé une roquette contre la ville côtière de Haïfa, au nord du pays, où les sirènes d'alerte ont retenti. Aucune victime n'a été signalée. L'armée israélienne a aussi frappé le sud du Liban pour une quatrième journée consécutive, visant des cibles du Hezbollah, qui a exprimé son soutien au Hamas, laissant craindre un possible élargissement du conflit. Des violences ont également éclaté à Jérusalem-Est et en Cisjordanie où, selon des représentants locaux, au moins 27 Palestiniens ont été tués depuis samedi dans des affrontements avec des soldats israéliens, alors que des factions palestiniennes ont appelé à la révolte. Le dernier bilan de l'assaut du Hamas, mené pendant plusieurs heures samedi, notamment contre plusieurs kibboutz et un festival de musique en plein air, s'est alourdi à 1.200 morts et plus de 2.700 blessés, tandis que des dizaines de personnes ont été enlevées et sont détenues en otages à Gaza. Depuis lors, les frappes aériennes menées en représailles contre l'enclave palestinienne ont fait 1.100 morts et plus de 5.330 blessés, a rapporté le ministère de la Santé local, indiquant aussi qu'environ 250.000 personnes sont sans-abri après la destruction de 535 immeubles résidentiels. Onze ressortissants français ont été tués dans les attaques du Hamas, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur franceinfo. Plus tôt dans la journée, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré devant le Sénat que dix ressortissants français étaient morts et dix-huit autres, dont des enfants, portés disparus. "SIÈGE TOTAL" Israël a promis une "vengeance terrible" en réponse à ce qui constitue l'attaque la plus meurtrière sur son sol en 75 ans d'histoire. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a promis d'"éradiquer" le Hamas de la Terre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est convenu de former un gouvernement d'urgence avec le chef de l'opposition centriste, Benny Gantz, ancien ministre de la Défense, avec l'objectif de se focaliser uniquement sur le conflit. Ce gouvernement doit entrer en fonction jeudi. A Washington, Joe Biden a condamné l'attaque, déclarant mardi dans une allocution qu'Israël avait le droit et le "devoir" de se défendre, tout en prévenant des parties tierces de ne pas aggraver la crise - une référence à l'Iran, soutien du Hamas, qui a nié toute implication directe. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahu à plusieurs reprises depuis samedi. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est parti mercredi pour Israël où il devrait s'entretenir jeudi avec de hauts responsables pour afficher la "solidarité" des Etats-Unis, alors que Washington a commencé à envoyer des aides sécuritaires supplémentaires à son allié de longue date. A Paris, Emmanuel Macron réunira jeudi l'ensemble des chefs de partis politiques et les présidents des deux chambres du Parlement à la suite des "actes terroristes commis en Israël", a annoncé l'Elysée. Le président français effectuera ensuite une allocution télévisée à 20h00. Gaza, densément peuplée avec quelque 2,3 millions d'habitants, a été placée sous un "siège total" d'Israël, qui bloque l'arrivée de toute denrée alimentaire et de carburant. D'après les organes de presse du Hamas, l'électricité a cessé de fonctionner mercredi après l'arrêt de la dernière centrale électrique. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a accusé mardi Israël de violer le droit international en imposant un blocus total de l'enclave palestinienne. "PUISSANCE" Venant en aide à des services de secours palestiniens débordés, des résidents de Gaza participaient aux efforts de recherche de corps dans les décombres. "Je dormais ici quand la maison s'est effondrée sur moi", a déclaré un homme, en pleurs, alors que d'autres personnes et lui utilisaient des lampes-torche dans les escaliers d'un bâtiment atteint par des missiles pour retrouver d'éventuels disparus. Selon des sources palestiniennes, l'une des habitations atteintes par les frappes nocturnes d'Israël sur Gaza ont tué trois membres de la famille de Mohammed Deif, commandant de l'ombre de la branche armée du Hamas et considéré comme le cerveau de l'attaque de samedi. Tsahal dit avoir tué au moins 1.000 combattants palestiniens qui avaient infiltré Israël depuis Gaza, alors que les soldats israéliens s'évertuent à reprendre le contrôle de la zone frontalière. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a réuni des commandants pour réfléchir aux prochaines étapes de l'offensive. "Où que se trouvent les chefs du Hamas, les (forces de défense israéliennes) frappent avec précision et puissance", a-t-il dit. Des dizaines de personnes, dont des ressortissants étrangers, sont détenues en otages à Gaza depuis l'incursion du Hamas, dont les combattants ont filmé et diffusé en ligne certains enlèvements, paradant dans des rues israéliennes. Les deux camps ont dénoncé la mort et les blessures de nombreuses femmes et enfants. Israël a annoncé la fermeture des écoles, optant pour l'enseignement à distance, et a donné des armes à feu supplémentaires aux citoyens détenant une licence appropriée, anticipant de potentielles tensions entre sa majorité juive et sa minorité arabe, sur fonds d'appels croissants à des manifestations de soutien à Gaza. "CATASTROPHE HUMANITAIRE" En Cisjordanie occupée, le gouverneur intérimaire de Naplouse a déclaré que des Palestiniens ont été blessés par balles par des colons israéliens. Reuters n'a pas pu confirmer ces incidents. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par les autorités israéliennes. Mener une offensive au sol représente un risque pour Israël, notamment du fait de la présence d'otages retenus en différents points de l'étroite bande de Gaza, majoritairement urbaine et contrôlée par le Hamas. Ce dernier a menacé d'exécuter un otage pour toute frappe israélienne contre un immeuble d'habitation sans préavis. Israël a retiré soldats et colons de Gaza en 2005, après 38 ans d'occupation, puis a imposé un blocus de l'enclave palestinienne après l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007 - un blocus ayant créé des conditions de vie dénoncées comme intolérables par les Palestiniens. Les Etats-Unis ont indiqué mardi avoir engagé des discussions avec Israël et l'Egypte pour ouvrir un point de passage sûr pour les civils de Gaza, alors que la nourriture vient à manquer dans l'enclave. Reuters a appris mercredi de sources au fait de la question que Le Caire refusait d'ouvrir un couloir mais discutait avec Washington et d'autres de livraisons d'aides via sa frontière avec la bande de Gaza. Un représentant de l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie, a exhorté la communauté internationale à intervenir d'urgence pour éviter "une catastrophe humanitaire majeure". D'après le ministère palestinien des Affaires étrangères, les frappes israéliennes ont détruit plus de 22.600 unités résidentielles et dix centres de santé, et endommagé 48 écoles. (Reportage James Mackenzie, Dan Williams, Emily Rose, Henriette Chacar et Ari Rabinovitch à Jerusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza, Ali Sawafta à Ramallah, Maayan Lubell à Kfar Aza, Steve Holland, Nandita Bose, Rami Ayyub et Daphne Psaledakis à Washington, Andrew Mills au Qatar; rédigé par Jean Terzian)