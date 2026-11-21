Syndicats, jeunesse et gilets jaunes un peu moins mobilisés pour le sixième samedi de manifestation

Des protestataires à Bordeaux, le 21 novembre 2026, dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités, organisée par le mouvement des gilets jaunes, des syndicats, des lycéens et des étudiants ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une mobilisation en baisse, mais des manifestants toujours déterminés: des dizaines de milliers de personnes ont défilé en France samedi pour réclamer de meilleurs revenus, services publics, ou conditions d'études, une contestation qui marque le pas mais s'est depuis étendue en Europe.

Les rangs étaient globalement plus clairsemés: à Paris, la police a comptabilisé 21.500 manifestants contre 24.000 samedi dernier.

De son côté, l'intersyndicale jeunesse (Union Etudiante, USL, Unef, Fage) a décompté 45.000 manifestants à Paris contre 100.000 le 14 novembre.

Dans toute la France, les organisateurs ont recensé 150.000 manifestants, contre 200.000 samedi dernier et 800.000 le 17 octobre. Le ministère de l'Intérieur, qui évoquait un mouvement en "nette diminution", a comptabilisé 82.500 personnes contre 106.000 samedi dernier.

Manifestation à Paris, le 21 novembre 2026, dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités ( AFP / Guillaume Saligot )

Dans le cortège parisien, entre place de la République et de la Nation, les drapeaux et chasubles de syndicats (CGT, CFDT, FO, FSU, Solidaires) cohabitaient avec des gilets jaunes, les organisations lycéennes et étudiantes, et des pancartes "Non au permis de tuer", en référence à la loi sur la "présomption d'usage légal des armes par les forces de l'ordre" adoptée vendredi.

"On veut du fric, du fric, pour l'école publique. Du blé, du blé, pour les ouvriers", ont notamment scandé les manifestants.

Incidents à Marseille et Lille

A Lyon, où les manifestations étaient interdites sur un large périmètre, plusieurs cortèges sauvages ont tenté dans l'après-midi de se rendre dans l'hyper-centre. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Comme les samedis précédents, environ 70.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés sur le territoire.

Cet "Acte VI" s'inscrit dans le cadre d'un appel européen de syndicats et d'associations de défense du droit au logement à des actions coordonnées de vendredi à dimanche.

"Dans un certain nombre de pays, les jeunes vivent la même chose, la précarité. On doit faire un choix entre se loger, se soigner, manger à sa faim", a déploré à Paris Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef, réclamant notamment la hausse des APL, des bourses, et plus de places dans l'enseignement supérieur.

"Si on ne lutte pas maintenant, à quelques mois de la présidentielle, on ne le fera jamais", a jugé Emma, étudiante à la Sorbonne.

Manifestation à Paris, le 21 novembre 2026, dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités ( AFP / Guillaume Saligot )

Yann, professeur dans un lycée parisien, s'est dit mobilisé "aussi bien pour les revendications lycéennes que contre la vie chère et la politique de destruction des services publics".

Ce samedi marque "l'anniversaire des huit ans des gilets jaunes", mouvement initié en 2018 contre une hausse du carburant, "qui était symptomatique de la précarité, des injustices sociales et du manque de démocratie", a rappelé Azelma Signaux, porte-parole de la Coordination nationale des gilets jaunes lors d'un point presse.

Aujourd'hui, "les choses ont empiré", a-t-elle pointé.

Les forces de l'ordre surveillent des manifestents à Marseille le 21 novembre 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

À Marseille, 4.600 personnes ont manifesté selon la préfecture, un chiffre stable. Mais le cortège s'est divisé en deux, l'un d'eux se transformant en manifestation sauvage.

Les forces de l'ordre ont projeté des gaz lacrymogènes pour repousser ce cortège. Dans la confusion, des individus ont ensuite mis le feu à des poubelles et des flammes se sont propagées sur des véhicules, entraînant l'intervention des pompiers, a constaté l'AFP.

Intergénérationnel

À Lille, environ 5.000 personnes se sont rassemblées, en chanson, un orchestre entonnant "The Hanging Tree", issue de la saga Hunger Games et évoquant le soulèvement d'un peuple contre un pouvoir autoritaire.

Manifestation à Lille, le 21 novembre 2026, dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Marc Forcet, 71 ans, a dit manifester par "solidarité intergénérationnelle" pour "accompagner les revendications des jeunes" alors que le gouvernement n'est "pas du tout à la hauteur de ce que la société attend".

Quelques centaines de personnes "hostiles" ont "dégradé systématiquement" des panneaux publicitaires, renversé des poubelles et jeté des projectiles, a indiqué la préfecture. L'ambiance s'est tendue en fin de défilé avec des échanges de gaz lacrymogènes et de tirs de mortiers, selon des journalistes de l'AFP.

Déplorant des "tensions" et "débordements" dans plusieurs autres villes, notamment à Grenoble, Tours, Nantes ou Bordeaux, le ministère de l'Intérieur recensait à 18H00 144 interpellations.

Un feu de poubelles lors d'une manifestation à Nantes, le 21 novembbre 2026 dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation contre la hausse du coût de la vie et les inégalités ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

La CFDT, la CGT et l'Unsa ont appelé les salariés du privé à rejoindre la journée de mobilisation du secteur public le 1er décembre.

Les gilets jaunes veulent eux s'associer samedi 28 novembre aux manifestations féministes organisées par "Nous toutes" à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.