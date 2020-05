Syndicats allemands et français réclament "la convergence économique, sociale et budgétaire" de l'UE

"La convergence économique, fiscale et budgétaire" et un plan de relance plus conséquent: voici ce que réclament mercredi dans une tribune la confédération syndicale allemande DGB aux côtés de cinq des six principaux syndicats français, CFDT, CGT, FO, CFTC et Unsa.

"La relance économique doit être solidaire et sociale, avec en filigrane la nécessité d'une convergence économique, fiscale et budgétaire des Etats membres de l'UE rompant finalement avec les politiques d'austérité", plaident ces organisations dans une déclaration commune publiée sur le site du quotidien Le Monde.

Pour elles, le plan de relance proposé lundi par le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel "doit aller au-delà des 500 milliards d'euros annoncés par la France et l'Allemagne", et être "accompagné d'un nouveau cadre financier pluriannuel ambitieux porté à au moins 2% du produit intérieur brut (PIB) européen". Elles souhaitent également "un instrument d'emprunt commun garanti par l'UE".

Le plan de relance "doit s'appuyer sur l'initiative franco-allemande et ne doit rien délaisser des ambitions affichées avec le +Green deal+ pour une transition écologique socialement juste et un modèle économique plus juste, plus durable et qui remette l'humain au centre", écrivent encore ces syndicats.

"Seule une réponse européenne ambitieuse pourra nous éviter des années de croissance morne, voire de récession avec une propagation du chômage et de la pauvreté", escomptent-ils.

En début de déclaration, ces syndicats rappellent que "la santé des concitoyens et des travailleurs demeure une priorité absolue" et disent "regretter le manque de concertation" entre les Etats de l'UE "qui a pu mener à la prise de décisions non coordonnées, voire au détriment les uns des autres".

"Ni la fermeture des frontières, ni les contrôles aux points de passages ne peuvent contenir la propagation du virus. A l'heure actuelle, nous ne devons pas remettre en cause l'intégration économique et sociale des espaces frontaliers qui s'est créée au cours des dernières décennies", insistent-ils aussi.