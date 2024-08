Synagogue de La Grande-Motte: l'incendiaire et un proche mis en examen et écroués

Des policiers devant la synagogue de la Grande-Motte après une attaque, le 24 août 2024 dans l'Hérault ( AFP / Pascal GUYOT )

Quatre jours après une tentative d'incendie à la synagogue de La Grande-Motte (Hérault), le principal suspect ainsi qu'un proche ont été mis en examen mercredi soir par un juge antiterroriste parisien puis écroués pour cet acte qui aurait pu avoir des conséquences "dramatiques", selon les autorités.

En fin de soirée, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé qu'"EHK", un Algérien de 33 ans en situation régulière et inconnu des services spécialisés, a été mis en examen par un juge antiterroriste notamment pour tentative d'assassinats terroriste commis en raison de la race ou de la religion et pour association de malfaiteurs terroriste, conformément à ses réquisitions.

Il a ensuite été placé en détention provisoire sur décision d'un juge des libertés et de la détention (JLD).

Un policier devant une voiture brûlée placée sur la plateforme d'un véhicule de remorquage à La Grande Motte, deux jours après l'attentat contre une synagogue, le 26 août 2024 dans l'Hérault ( AFP / Pascal GUYOT )

Dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, le Pnat avait détaillé ses réquisitions et expliqué qu'"EHK" s'était "radicalisé dans la pratique de sa religion depuis plusieurs mois et (nourrissait) également, de longue date, une haine des juifs, plus spécialement focalisée sur la situation en Palestine".

"Il a reconnu les faits dès sa première audition" et "expliqué avoir agi pour soutenir la cause palestinienne, contestant toute intention homicide mais concédant avoir eu l'intention de faire peur", avait indiqué le ministère public.

Un homme de son entourage a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle par le magistrat antiterroriste puis incarcéré par le JLD, d'après le Pnat. Le parquet l'avait présenté comme un homme "avec lequel EHK apparaît avoir partagé son projet".

Enfin, un troisième homme qui a convoyé du Grau-du-Roi à Nîmes l'incendiaire présumé a été mis en examen pour recel de malfaiteur terroriste et placé sous contrôle judiciaire.

"Les investigations vont désormais se poursuivre dans le cadre de l'information judiciaire", a ajouté le Pnat.

Image de vidéosurveillance obtenue par l'AFP, le 24 août 2026, montrant un suspect potentiel, muni de deux bouteilles vides, un drapeau palestinien autour de la taille, quittant les lieux où deux voitures ont pris feu devant la synagogue de la Grande-Motte, dans l'Hérault ( - / - )

Samedi matin peu avant 08H30, EHK a été filmé par des caméras de vidéosurveillance, le visage découvert et un drapeau palestinien déployé autour de la taille, alors qu'il tentait de mettre le feu autour de la synagogue Beth Yaacov de cette ville balnéaire, avant l'office matinal du shabbat qui accueille habituellement de nombreux fidèles.

Le suspect n'a pas pénétré dans l'édifice religieux mais tenté de démarrer un incendie "dans différents points de l'emprise de la synagogue", alors que cinq personnes, dont le rabbin, se trouvaient à l'intérieur.

Il a ensuite pris la fuite et été interpellé samedi soir à Nîmes.

Gabriel Attal et Gérald Darmanin entrent dans la synagogue de La Grande-Motte, dans l'Hérault, visée par une attaque, le 24 août 2024 ( AFP / Pascal GUYOT )

Dimanche, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a estimé qu'un "drame a été évité" de justesse et dénoncé un "acte antisémite".

- "Menace directe" -

Le suspect, d'après le Pnat, était porteur d'une hache et d'une arme de poing.

"Les conditions de réalisation (mode opératoire, cible)" de cet acte sont pour le Pnat "de nature à instaurer dans la population un climat de peur et d'insécurité et à faire naître dans la communauté juive et au-delà un sentiment d'effroi et de menace directe".

Il "constitue le premier passage à l'acte violent à caractère antisémite dont le Pnat s'est saisi" depuis l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre, souligne ce parquet spécialisé.

L'attaque a suscité l'émoi et provoqué le rassemblement d'un millier de personnes, dont de nombreux élus et des représentants de plusieurs religions, mardi soir à Montpellier pour dénoncer l'antisémitisme et soutenir la communauté juive.

"C'est un miracle que nous n'ayons pas eu à déplorer des victimes", a souligné à Montpellier le président national du Consistoire israélite de France, Elie Korchia.

"Nous avons besoin que ce rassemblement soit non seulement un geste de fraternité, mais un moment de réaffirmation républicaine", avait expliqué de son côté le président du Crif, Yonathan Arfi.

Les actes antisémites ont quasiment triplé en France depuis le début de l'année, avec "887 faits" recensés au premier semestre, avait indiqué le 9 août M. Darmanin. On en comptait 304 au cours de la même période en 2023.

Ils avaient déjà fortement augmenté en 2023, notamment après le 7 octobre, selon le ministère de l'Intérieur, qui en a recensé 1.676 sur l'année, "soit quatre fois plus qu'en 2022".