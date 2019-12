Sylvie Goulard mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem

L'ancienne ministre du gouvernement d'Edouard Philippe, qui avait échoué à être nommée dans la nouvelle Commission européenne en raison de cette enquête, a été mise en examen vendredi pour « détournement de fonds publics ».

Une semaine après l'ancien ministre de la justice et ex-trésorier du MoDem, Michel Mercier, et le directeur financier du parti, Alexandre Nardella, l'actuelle sous-gouverneure de la Banque de France, eurodéputée du parti centriste entre 2009 et 2017, Sylvie Goulard, a été mise en examen vendredi pour « de détournements de fonds publics » dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de députés européens, a appris lundi 2 décembre Le Monde de source judiciaire, confirmant une information de l'AFP.

L'éphémère ministre des armées du gouvernement d'Edouard Philippe, qui avait échoué à être nommée dans la nouvelle Commission européenne en raison de cette enquête, est soupçonnée par la justice française d'avoir participé à un système mis en place par le parti de François Bayrou et consistant à faire rémunérer des salariés du MoDem par le Parlement européen comme assistants alors qu'ils n'en exerçaient pas la fonction.

Une méthode, déjà largement utilisée par l'ex-Front National, permettant ainsi au MoDem de soulager des finances en berne. Selon un rapport des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCCLIFF), le parti centriste aurait mis en place une « institutionnalisation du prêt d'assistants parlementaires ».

Déjà interrogée le 10 septembre par la police judiciaire, Mme Goulard avait rencontré certaines difficultés à expliquer la nature du travail effectué par son assistant parlementaire Stéphane Thérou, actuellement directeur de cabinet de François Bayrou à la mairie de Pau.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr