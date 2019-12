Sylvie Goulard mise en examen : avis de gros temps au MoDem

Dure semaine pour le MoDem... On l'a appris ce lundi, Sylvie Goulard, l'éphémère ministre des Armées d'Emmanuel Macron et actuelle seconde sous-gouverneure de la Banque de France, a ouvert le bal en écopant vendredi d'une mise en examen pour « détournement de fonds publics » dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants des députés européens. Une enquête qui lui avait déjà coûté sa place de commissaire européenne en octobre.Mardi, ce sera vraisemblablement au tour de la vice-présidente du parti, Marielle de Sarnez, en attendant François Bayrou vendredi. « La juge a déjà dit qu'elle allait mettre tout le monde en examen. Donc on s'y prépare », anticipe un dirigeant du parti centriste.De quoi sérieusement plomber l'ambiance au sein de la formation. « C'est la panique. Tout le monde est en réunion avec ses avocats », confie, dépité, un cadre du parti. De quoi donner aussi quelques sueurs froides à Emmanuel Macron et à sa majorité qui voient ainsi l'un de leurs principaux alliés pris en pleine tourmente.« On s'en serait bien passé. Mais ce n'est pas plus embêtant qu'une mise en examen de Richard Ferrand (NDLR : le président de l'Assemblée nationale) qui n'a jamais démissionné de ses fonctions », relativise un conseiller ministériel. « Vu ce qui nous attend cette semaine avec la grève, cela devrait passer relativement inaperçu », tente de se rassurer un autre.Des relations rafraîchies avec LREM« Politiquement, en tout cas, cela aura un impact. Cela va affaiblir la parole de François Bayrou », analyse un député LREM. Emmanuel Macron apporte toutefois toujours un soutien sans faille à celui qu'il considère comme l'un de ses plus proches. Le 17 décembre, le chef de l'Etat fera un déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques), la ville de François Bayrou. L'occasion de s'afficher ostensiblement aux côtés du chef du MoDem. « C'était prévu de longue ...