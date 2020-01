Sydney, Tokyo, Pékin... Les images du Nouvel an 2020 à travers le monde

Feux d'artifice, ballons, spectacles... Les capitales du monde entier ont rivalisé d'imagination ce mardi pour célébrer le passage au nouvel an 2020 - et l'entrée dans une nouvelle décennie. Chacune à sa propre heure.La ville de Sydney et les mégapoles d'Asie sont les premières à être basculées en 2020, tout en couleurs. 1. À Singapour, qui a sept heures d'avance sur Paris, la Marina Bay s'est illuminée de multiples couleurs. Edgar Su / REUTERS 2. À Pékin, en Chine, un passant attend le décompte dans le parc de Shougang, qui servira aux Jeux olympiques de 2022. Jason Lee / REUTERS 3. En Indonésie, des badauds ont immortalisé les jeux d'eaux du Monument National, dans le centre-ville de Jakarta. Willy Kurniawan /REUTERS 4. Des Japonais de Tokyo ont participé à un grand lâcher de ballons pendant le décompte pour 2020. Issei Kato /REUTERS 5. Les traditionnels feux d'artifice de Sydney, un temps menacés d'annulation en raison des feux qui ravagent l'est de l'Australie, ont finalement bien éclaté près du pont Harbour et de l'Opéra. Peter Parks /AFP 6. Les festivités à Hong Kong étaient placées sous le signe des troubles politiques. Des milliers de manifestants pro-démocratie étaient à nouveau dans la rue afin de poursuivre leur engagement en 2020. Philip Fong /AFP 7. Environ 100 000 personnes se sont réunies dans Bangkok, en Thaïlande, pour observer les feux d'artifice et les lumières de la ville. Mladen Antonov / AFP 8. La ville indienne de Mumbai (ex-Bombay) a elle aussi déclenché des feux d'artifice, cinq heures en avance sur Paris. Francis Mascarenhas /REUTERS 9. Les Sri Lankais, sur le même fuseau horaire que les Indiens, sont déjà en 2020 ce mardi soir, comme cette famille à Colombo. Ishara S. Kodikara /AFP 10. Moscou a elle aussi célébré le passage du Nouvel An, avec deux heures d'avance sur la France. Dimitar Dilkoff/AFP 11. La mosquée d'Ortakoy, ...