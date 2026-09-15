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Sydney Sweeney et la pub de l'indécence
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 14:39
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Sydney Sweeney et la pub de l'indécence

Sydney Sweeney et la pub de l'indécence

Sydney Sweeney vient de se prêter et de prêter son corps à une campagne publicitaire pour un site de paris sportifs, dont l'esthétique ramène une nouvelle fois les femmes (sportives ou non) au rôle de faire-valoir du désir masculin. Il reste donc toujours beaucoup du boulot, notamment dans le foot.

Le résultat est presque caricatural. Sydney Sweeney, actrice star internationale, notamment grâce à la série Euphoria , se présente nue dans une série de tableaux, les seins et le sexe dissimulés par des accessoires tels que des ballons, des gants de boxe, ou juste des crampons et des chaussettes pour le soccer. Elle y vante par cet artifice les mérites d’un site de paris en ligne, la plateforme Novig, dont elle est au passage actionnaire. Bad buzz ou, au contraire, communication parfaitement maîtrisée, les réactions ont immédiatement afflué, dans leur ensemble plutôt négatives. Le but était toutefois surtout d’attirer l’œil et de mettre la main au portefeuille d’un public essentiellement masculin, pas forcément féru de féminisme.

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Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

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