"Swifties pour Kamala": les fans de Taylor Swift à fond derrière Harris

La star de la pop américaine Taylor Swift en concert à Lisbonne lors de sa tournée européenne Eras, le 24 mai 2024 au Portugal ( AFP / ANDRE DIAS NOBRE )

La mégastar de la pop américaine Taylor Swift n'a pas encore pris position dans la présidentielle américaine, mais un groupe de fans, les "Swifties pour Kamala" Harris, a attiré des dizaines de milliers de soutiens, dont quelques vedettes, et des fonds pour la campagne de la candidate démocrate.

Moins de 24 heures après une réunion de lancement par visioconférence, suivie par 27.000 personnes, les "Swifties pour Kamala" revendiquaient plus de 140.000 dollars de dons. Objectif du groupe: "transformer notre pouvoir +swiftie+ en pouvoir politique".

Depuis le retrait de la campagne du président américain Joe Biden le 21 juillet, les groupes de soutien à la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris ont fleuri sur internet, mais celui des "Swifties" est l'un des plus en vue.

Lors de la réunion de lancement, la chanteuse et autrice américaine Carole King a encouragé les fans à faire campagne, tout comme les sénatrices démocrates Elizabeth Warren et Kirsten Gillibrand.

"Je suis une swiftie, Taylor et moi sommes des amies (...) si certains d'entre vous envisagent de militer, frapper à des portes ou passer des coups de fil mais êtes un peu nerveux à l'idée de ce que vous pourriez dire, croyez moi: il n'y a rien à perdre et tout à gagner", a lancé Carole King, connue pour ses chansons "I Feel The Earth Move" et "You've Got A Friend".

"Les swifties sont les leaders qui nous feront gagner cette élection", a ajouté le sénateur démocrate Ed Markey.

- Ciblée -

Avec son statut de star mondiale, et des fans connus pour leur ardeur à la défendre sur les réseaux sociaux -- elle compte 284 millions d'abonnés sur Instagram -- , une éventuelle prise de position de Taylor Swift durant la campagne serait abondamment relayée. Mais la chanteuse, personnalité de l'année du magazine Time en 2023, est connue pour ses réticences à descendre dans l'arène politique. Elle n'est pas affiliée au groupe "Swifties pour Kamala".

Restée silencieuse en 2016, lors de la présidentielle remportée par Donald Trump, elle avait fini par soutenir des candidats démocrates aux élections législatives de 2018 dans son Etat du Tennessee pour s'opposer à une élue républicaine très conservatrice, Marsha Blackburn.

Taylor Swift a ensuite soutenu Joe Biden en 2020 et défendu des messages d'ouverture à l'égard des communautés LGBT+ dans ses chansons, condamnant également la décision de la Cour suprême américaine, à majorité conservatrice, d'annuler la garantie du droit à l'avortement au niveau fédéral aux Etats-Unis.

Désormais considérée comme penchant du côté des démocrates, Taylor Swift est régulièrement la cible de théories du complot portées par l'extrême droite et des soutiens de Donald Trump.

Lancés par un fan de la chanteuse, Emerald Medrano, les "Swifties pour Kamala", qui disposent de 72.000 abonnés sur X et près de 50.000 sur Instagram, assurent qu'ils ne cherchent pas un éventuel soutien de Taylor Swift.

Sur son site internet, le groupe milite pour la protection des droits des personnes LGBTQIA+ et des droits reproductifs, le soutien aux migrants et une prise en compte sérieuse du changement climatique, ainsi "qu'un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas".