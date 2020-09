Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Svitolina s'impose à Strasbourg Reuters • 26/09/2020 à 17:19









Svitolina s'impose à Strasbourg par Matthieu Cointe (iDalgo) Préparation idéale pour Elina Svitolina avant Roland-Garros. À quelques jours de son entrée en lice dans le Grand Chelem français, la joueuse ukrainienne a remporté le tournoi de Strasbourg. Elle s'est imposée en finale ce samedi en venant à bout d'Elena Rybakina en un peu moins de 2 heures de jeu (6-4, 1-6, 6-2). Tête de série numéro 2 dans la compétition, Svitolina a connu un trou d'air dans la deuxième manche avant d'accélérer et de breaker deux fois dans le set décisif. La 5ème au classement WTA remporte le quinzième titre de sa carrière, le deuxième cette année après Monterrey. Elle affrontera la Russe Varvara Gracheva au premier tour de Roland-Garros.

