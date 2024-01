Sven-Göran Eriksson révèle être atteint d’un cancer

Sven-Göran Eriksson a confié cette semaine à la presse suédoise souffrir d’un cancer. L’entraîneur suédois de 75 ans a également estimé qu’il lui restait probablement moins d’une année à vivre. Ancien joueur de D2 locale, devenu l’un des meilleurs entraîneurs de la planète, Eriksson s’est montré assez pessimiste au micro de la radio suédoise P1 : « Il me reste au mieux peut-être un an, au pire un peu moins. On ne peut pas en être absolument certain. C’est mieux de ne pas y penser. »

Lors de la saison 2022-2023, il officiait encore en tant que directeur sportif pour le club de Karlstad, mais a dû cesser ses activités après avoir été diagnostiqué, à la suite d’un malaise durant un footing. Quart-de-finaliste des Coupes du monde 2002, 2006 et de l’Euro 2004 avec l’Angleterre, Sven-Göran Eriksson aura également remporté la Coupe de l’UEFA (aujourd’hui Ligue Europa) sur le banc de Göteborg en 1982, ainsi que la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1999 et la Serie A en 2000 avec la Lazio.…

QF pour SOFOOT.com