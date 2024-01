information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 18:03

Sven-Göran Eriksson pourrait réaliser son rêve d’entraîner Liverpool

Sven-Göran Eriksson will never walk alone .

Alors qu’il a récemment annoncé être atteint d’un cancer en phase terminale, Sven-Göran Eriksson a reçu le soutien des supporters de Liverpool. Lors d’un entretien donné à Sky le 12 janvier, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre entre 2001 et 2006 avait en effet déclaré qu’il avait, comme son père, « toujours été un supporter de Liverpool. » Alors, à l’annonce de sa maladie, Douglas Horne, célèbre supporter des Reds , a lancé un appel au club pour que celui-ci invite le Suédois à être sur le banc lors d’un match de charité face à l’Ajax, prévu le 24 mars prochain.…

LP pour SOFOOT.com