Suter domine le Super G, Tiffany Gauthier au pied du podium par Samuel Martin (iDalgo) Sur la pente raide et verglacée de Garmisch Partenkirchen et sans Mikaela Shiffrin, Corinne Suter s'est adjugé la victoire sur le Super G, son tout premier en Coupe du Monde. Elle devance l'Autrichienne Nicole Schmidhofer (+0'43) et sa compatriote suissesse Wendy Holdener (+0'70) pour signer son deuxième succès de la saison. Côté françaises, la déception était énorme à l'arrivée pour Tiffany Gauthier qui termine au pied du podium, à un centième d'Holdener. Elle égale tout de même sa meilleure performance sur le circuit (4e des super-G et descente de Bad Kleinkirchheim en 2018). Au contraire, Romane Miradoli achève la course avec une belle 8e place, à 1'29 de la tête. Après avoir remporté la descente ce samedi, Viktoria Rebensurg n'a pas réussi à enchaîner en raison d'une chute, une blessure au genou est a déplorée.

