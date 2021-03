Suspension d'AstraZeneca: "excessif" selon Jadot

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot, candidat potentiel à la présidentielle, a jugé "excessif" de suspendre, par précaution, la vaccination AstraZeneca, dénonçant une "faute de l'Allemagne, suivie par la France", qui envoie "un signal très négatif aux populations européennes".

"Suspendre la vaccination AstraZeneca à partir du moment où vous avez quelques cas de thromboses qui ne sont pas totalement avérés d'être liés à la vaccination AstraZeneca, pour ma part, j'ai trouvé ça excessif", a déploré M. Jadot mercredi sur franceinfo.

"Il y a une faute de l'Allemagne, suivie par l'Espagne, suivie par la France (...) On ne devait pas suspendre de manière totalement désordonnée en Europe, en envoyant un signal très négatif aux populations européennes sur l'utilisation de ce vaccin", a-t-il critiqué.

Il a mis en garde contre "beaucoup de morts liées à cette suspension sans qu'on ait la preuve d'un effet collatéral extrêmement dangereux".

L'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est dite mardi "fermement convaincue" des avantages du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays inquiets de possibles effets secondaires.

Pour M. Jadot, "le vaccin est la seule solution de sortie de cette crise" et "il faut absolument massifier la production de vaccins".

Il appelle donc "le président de la République, comme l'ensemble des dirigeants européens, à récupérer les brevets des laboratoires", "en compensant évidemment les laboratoires qui ont fait un boulot extraordinaire" et à "utiliser toutes les chaînes de production pour produire du vaccin pour l'Europe et pour le reste du monde".

"Il faut arrêter de se faire bousculer, balader par les laboratoires" et "il n'est pas possible que les laboratoires décident seuls aujourd'hui de la façon de produire et de répartir les vaccins dans le monde", a-t-il mis en garde.

el/cg/bow