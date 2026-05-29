Suspendu 4 mois après avoir... dénoncé des insultes racistes

Le monde à l’envers. Le jeune Brésilien Eduardo Conceição ne s’attendais probablement pas à recevoir une telle sanction. Le 14 avril dernier, lors de la Copa America U17, le Brésil affronte l’Argentine et l ‘attaquant évoluant à Palmeiras se dit être victime d’insultes racistes de la part de son adversaire Matheo Benitez .

Malgré les plaintes des joueurs brésiliens auprès de l’arbitre, aucun protocole antiracisme n’avait été appliqué pendant la rencontre. Conceição avait alors décidé d’imiter le singe en direction de son adversaire afin de protester contre ces insultes après avoir inscrit le troisième but des siens (3-0).…

OC pour SOFOOT.com