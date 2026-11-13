Susan Collins, de la Fed, annonce de nouvelles hausses des taux, selon Bloomberg Television

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré vendredi qu'un resserrement de la politique monétaire était à prévoir en raison de la forte inflation , dans des propos laissant entendre que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d'intérêt davantage qu'elle ne l'avait initialement prévu.

“Je pense que la direction que doit prendre la politique monétaire est claire et j’estime qu’un nouveau resserrement de la politique monétaire serait approprié d’ici peu”, a déclaré Mme Collins lors d’une interview accordée à Bloomberg Television.

Compte tenu du fait que les dernières données sur l’inflation ne sont pas particulièrement encourageantes et montrent des signes d’une généralisation des pressions à la hausse sur les prix dans l’économie, Mme Collins a ajouté: “Je pense qu’une trajectoire de politique monétaire un peu plus restrictive que celle que j’avais envisagée il y a quelques mois pourrait s’avérer appropriée.”

La Fed devrait, selon les prévisions générales, relever son taux d’intérêt de référence, qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, lors de sa réunion de politique monétaire des 8 et 9 décembre. Les traders et les investisseurs s’attendent à une hausse d’un quart de point de pourcentage lors de cette réunion, bien que le gouverneur de la Fed Christopher Waller ait évoqué en début de semaine la possibilité d’une hausse d’un demi-point de pourcentage.

Les marchés financiers s’attendent également à une nouvelle hausse des taux de la Fed en janvier.

“Je ne veux pas m’avancer sur la question de savoir jusqu’où nous devrions aller ni à quel rythme”, a déclaré Mme Collins, ajoutant que son “scénario idéal” consistait en “un ajustement prudent de la politique monétaire”. Elle a toutefois reconnu qu’“il existe des scénarios dans lesquels je pourrais envisager les choses un peu différemment.”

Mme Collins s’est exprimée sur Bloomberg Television alors qu’elle assistait à une conférence sur le logement organisée par sa banque régionale de la Fed.

Dans son discours d’ouverture, Mme Collins a déclaré que la stabilité des prix était essentielle à la bonne santé du secteur immobilier, même si un resserrement de la politique monétaire pouvait entraîner des difficultés à court terme pour ce secteur.

Elle a également indiqué lors de son interview que les marchés financiers semblaient bien fonctionner.