Survivant de l'incendie de Crans Montana, Tahirys Dos Santos arrive à Thionville en prêt
Un petit tour par l’échelon du dessous. Le FC Metz a annoncé ce lundi 9 novembre le prêt de son jeune défenseur Tahirys Dos Santos jusqu’à la fin de la saison à l’US Thionville Lusitanos, club voisin évoluant en Ligue 3. Le club messin envoie donc le jeune latéral chez l’actuel 11 e du troisième échelon national, qui découvre le monde professionnel après sa montée à l’issue de l’exercice 2025-2026.
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