Surveillance : le FC Metz perd la face

Ce jeudi, le club messin a confirmé qu'il avait eu recours à des tests de reconnaissance faciale. Si certains supporters s'en sont offusqués, dénonçant au passage une pratique illégale, le club a révélé que cette expérimentation avait été réalisée à vide. Une justification loin d'être suffisante, et qui en dit long sur la politique sécuritaire des clubs et des instances.

Poker face

Terminées les fouilles au corps. Dans un futur proche, les supporters seront plus que jamais épiés à distance. Visages et émotions seront analysés, puis en fonction du profil des suspects, ils seront confrontés à une base de données qui permettra de refouler tout contrevenant. Alain Damasio aurait pu en faire un roman, mais le FC Metz l'a devancé en testant à plusieurs reprises la reconnaissance faciale, car celle-ci permettrait de pallier un contrôle humain aléatoire et difficile à mettre en place. Mais après ces révélations étonnantes, de nombreux supporters ont vivement exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ce qui a poussé le club à se justifier de manière aussi maladroite que brinquebalante, prouvant au passage que l'expérimentation de cette technologie pose de nombreux problèmes.En révélant l'information dans une interview accordée ce mardi à, Olivier Tesquet - récemment auteur d'- n'avait pas anticipé la vive réaction des supporters messins à l'égard de leur club : "". Tellement sensible qu'après avoir réagi à chaud sur Twitter, le club messin a tenu à éclaircir tout ça. Interrogée par lece jeudi, la directrice générale du club, Hélène Schrub, a apporté quelques précisions : "