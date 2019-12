Surtaxes américaines : quels seraient les produits français affectés ?

« Nous avons un différend mineur. Je pense que nous allons probablement pouvoir le surmonter », a assuré Donald Trump lors de sa rencontre avec son homologue français, en marge du traité de l'Atlantique Nord (Otan). Malgré un ton conciliant entre les deux présidents mardi, la menace court toujours et n'est pas anodine.Ce « différend mineur » a commencé lundi 2 octobre lorsque Washington a menacé de surtaxer les importations de produits issus de l'Hexagone « jusqu'à 100 % ». Une annonce au goût de représailles qui survient après l'instauration le 11 juillet 2019 d'une taxe française sur les géants du numérique, dite taxe Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon).Si la menace américaine est appliquée, près de 2,4 milliards de dollars de produits français seraient impactés. Parmi eux figurent le fromage, les yaourts, le champagne mais aussi les cosmétiques et les sacs à main.Source : United States Census BureauLa liste des 63 produits potentiellement sanctionnés montre que les produits de luxe et de beauté sont particulièrement visés [liste disponible ici]. Des sociétés comme LVMH et L'Oréal, jusqu'alors épargnées par les précédentes surtaxes américaines, seraient touchées de plein fouet. De la même manière, la quasi-totalité des fromages avaient échappé aux sanctions, ce ne sera plus le cas si la menace est mise à exécution.La mise en application de ces sanctions affecterait 4,54 % du montant total des...